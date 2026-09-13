Angajații din România pot beneficia de zile libere plătite atunci când se căsătoresc, când li se naște un copil sau când pierd o rudă apropiată. Numărul zilelor acordate diferă în funcție de tipul evenimentului, de sectorul în care lucrează și de regulile stabilite de angajator. Codul muncii și alte acte normative stabilesc condițiile în care salariații pot lipsi legal de la serviciu, fără să își consume zilele de concediu de odihnă.

Căsătoria, nașterea unui copil sau decesul unei rude reprezintă situații pentru care angajații pot solicita timp liber de la serviciu. Aceste zile nu se scad automat din concediul anual de odihnă, însă durata și condițiile acordării lor depind de prevederile aplicabile fiecărui loc de muncă.

Codul muncii reglementează dreptul salariaților de a beneficia de zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite. Articolul 152 stabilește că durata acestor zile și situațiile în care pot fi acordate se regăsesc în legislația aplicabilă, în contractele colective de muncă sau în regulamentele interne ale angajatorilor.

Pentru angajații din administrația publică, anumite regii autonome și unități bugetare, Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 prevede numărul de zile libere plătite care pot fi acordate pentru diverse evenimente familiale.

Salariații din categoriile vizate de Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 pot beneficia de cinci zile de concediu plătit atunci când se căsătoresc. Aceste zile sunt acordate separat de concediul de odihnă.

Actul normativ prevede și alte situații în care angajații pot lipsi de la serviciu pentru evenimente importante din familie.

Potrivit prevederilor aplicabile salariaților din sectorul menționat de hotărâre, angajații pot primi trei zile de concediu plătit la nașterea unui copil sau la căsătoria unui copil.

Durata este distinctă de cea acordată pentru propria căsătorie și se aplică în condițiile stabilite de actul normativ.

În cazul decesului soțului sau al unei rude de până la gradul al II-lea, salariații din categoriile vizate de HG nr. 250/1992 pot beneficia de trei zile de concediu plătit.

Măsura se aplică pentru situațiile familiale prevăzute de lege, iar acordarea zilelor libere se face la cererea angajatului, cu aprobarea conducerii unității.

Nu toți angajații din România beneficiază automat de aceleași perioade de concediu plătit pentru evenimente familiale. În cazul salariaților din sectorul privat, regulile pot fi stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Angajații trebuie să verifice documentele care reglementează relația de muncă înainte de a depune o cerere pentru zile libere. Acolo pot fi menționate evenimentele pentru care se acordă concediu plătit, numărul zilelor și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul.

Pe lângă zilele libere acordate pentru evenimente familiale deosebite, Codul muncii reglementează și absențele provocate de situații neprevăzute, precum boala sau accidentul unui membru al familiei.

„Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului.

Absentarea de la locul de muncă nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență”, potrivit Articolului 152.

Aceste absențe nu sunt considerate concediu plătit pentru evenimente familiale, ci perioade libere pe care angajatul trebuie să le recupereze ulterior. Salariatul trebuie să își anunțe angajatorul înainte de a lipsi, urmând ca împreună să stabilească modalitatea de recuperare a orelor nelucrate.

Codul muncii le permite angajaților să ceară concediu fără plată pentru rezolvarea unor situații personale. Spre deosebire de zilele libere plătite pentru evenimente familiale, această formă de concediu nu presupune acordarea salariului pentru perioada respectivă.

Durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al angajatorului. Nu există un număr unic de zile valabil pentru toți salariații din România.

Pentru a beneficia de zile libere, salariatul trebuie să urmeze procedura stabilită la locul de muncă. Codul muncii nu impune o procedură unică și nici un termen general de depunere a cererii pentru toate companiile.

În funcție de eveniment, angajatorul poate solicita documente justificative. Printre acestea se pot număra certificatul de căsătorie, certificatul de naștere sau certificatul de deces.

Zilele libere acordate pentru evenimente familiale deosebite trebuie evidențiate separat de concediul de odihnă. Angajatul nu este obligat să își consume zilele de odihnă pentru aceste situații, dacă beneficiază de dreptul la concediu plătit potrivit regulilor aplicabile.

Înainte de a solicita concediul, este recomandat ca salariatul să verifice contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau prevederile legale care se aplică unității în care lucrează.