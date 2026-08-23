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Nuntă în UDMR. Deputatul Csoma Botond a renunțat la burlăcie la 51 de ani. Imagini cu mirii

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Nuntă în UDMR. Deputatul Csoma Botond a renunțat la burlăcie la 51 de ani. Imagini cu miriiCsoma Botond. Sursa foto: facebook / Csoma Botond
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Din cuprinsul articolului

Csoma Botond, președintele organizației județene UDMR Cluj și deputat în Parlamentul României, s-a căsătorit în acest weekend cu Deak-Sala Rebeka, o arhitectă din Cluj. Ceremonia a fost una discretă, însă fotografiile de la eveniment au atras atenția în mediul online.

Căsătoria a avut loc la câteva luni după ce cei doi au anunțat că s-au logodit, în luna martie. Evenimentul a fost marcat printr-o ceremonie elegantă, iar imaginile cu mireasa au atras atenția prin ținuta aleasă. „Összeházasodtunk. Ne-am căsătorit. Doamne ajută!”, a anunțat deputatul. 

Cine este soția lui Csoma Botond

Csoma Botond

Sursa foto: Facebook/Csoma Botond

Deák-Sala Rebeka este arhitectă și lucrează la Arhimar, unul dintre birourile de arhitectură cunoscute din Cluj.

Csoma Botond a fost discret în privința vieții personale, în timp ce activitatea sa politică l-a menținut constant în atenția publică.

Anunțul logodnei, făcut în martie, s-a numărat printre puținele momente în care politicianul a făcut publice informații despre viața sa sentimentală.

Câteva luni mai târziu, cei doi și-au oficializat relația și s-au căsătorit.

Cine este Csoma Botond

Csoma Botond are 51 de ani, este avocat de profesie, deputat în Parlamentul României și președintele organizației județene UDMR Cluj.

De-a lungul carierei politice, a devenit una dintre figurile cunoscute ale UDMR Cluj și a avut o prezență constantă atât în politica locală, cât și în cea națională.

Activitatea sa publică a inclus implicarea în dezbateri și proiecte referitoare la municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj și comunitatea maghiară.

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