Protestul oierilor, rolul AUR și al susținătorilor lui Georgescu. Fapte, fotografii și declarații

Protestul oierilor din Piața Victoriei, pornit de la nemulțumirile crescătorilor de animale, a devenit și o scenă pentru AUR și susținătorii lui Călin Georgescu. Parlamentari ai partidului AUR au venit la manifestație, George Simion a primit membri din țară la sediul apropiat de Guvern, iar în piață s-au auzit revendicări politice fără legătură cu exporturile de animale. O rețetă clasică...

Relatările și declarațiile publice documentează participarea politică a AUR. Ele nu stabilesc însă că incidentele violente au fost coordonate de conducerea AUR sau de Călin Georgescu, fiind treaba autorităților să o demonstreze. Noi vă prezentăm celer mai importante elemente, fiind treaba fiecăruia să le judece.

La originea protestului din 15 septembrie se află probleme concrete: restricțiile privind exporturile de ovine și caprine, gestionarea focarelor de boală și sacrificarea animalelor. Potrivit Agerpres, mobilizarea s-a făcut prin rețelele sociale, iar Ionică Sterp, cunoscut drept „Ciobanul Ionică”, a fost unul dintre inițiatori.

Federația ROMOVIS a recunoscut dificultățile sectorului, dar a precizat că nu organiza manifestația și că participarea fermierilor era o decizie individuală. Nemulțumirile agricultorilor aveau, așadar, o bază proprie. Asocierea unor politicieni cu protestul nu anulează revendicările celor veniți să ceară soluții pentru ferme.

În dimineața manifestației, AUR a organizat o „Zi a Porților Deschise” la sediul său din apropierea Pieței Victoriei. Presa a arătat că George Simion s-a adresat, în jurul orei 09:30, unui grup de aproximativ 100 de persoane.

Liderul partidului i-a invitat să viziteze sediul și să discute cu parlamentarii. Tot atunci, le-a spus: „Mă bucur că sunteți și de partea fermierilor”. Mesajul lega explicit evenimentul partidului de solidaritatea cu manifestanții. Recorder confirmă că la sediu au venit membri AUR din țară și că membri și simpatizanți ai formațiunii s-au alăturat protestului.

Ziariștii prezenți la protest îi menționează pe Ciprian Paraschiv și Lidia Vadim-Tudor printre parlamentarii AUR prezenți la manifestație. S-au consemnat și scandări pentru alegeri anticipate și reluarea turului al doilea al prezidențialelor. Separat, Digi24 prezintă disputa dintre deputata Gianina Șerban, însoțită de o delegație AUR, și jandarmi. Parlamentara a reclamat că nu era lăsată să ajungă la protest și a publicat o înregistrare a discuției.

Aceste episoade arată o participare identificabilă a unor reprezentanți ai partidului.

Un mesaj atribuit AUR Bacău anunță că Dragoș Ștefan a fost la București alături de fermieri și oieri. Textul este explicit: „Am mers acolo pentru că vocea celor care muncesc pământul, cresc animale și pun pe mesele românilor produse de la noi trebuie ascultată.” Alegerea lui Dragoș Ștefan ca viceprimar al municipiului Bacău, din partea AUR, pe 23 ianuarie 2025 a fost prezentată ca un triumf al partidului.

G4Media a publicat o documentare fotografică despre prezența unor participanți cunoscuți de la manifestațiile pro-Georgescu. Printre persoanele identificate se află Ciprian Pamfile, prezentat ca susținător al fostului candidat la președinție. S-a marcat și scandarea „Turul doi înapoi!”, un mesaj care muta discuția de la problemele zootehniei la disputa privind alegerile prezidențiale. Această schimbare a revendicărilor vizibile susține interpretarea unei deturnări politice a manifestației.

Înaintea protestului, Pamfile a distribuit mesaje de mobilizare, iar un apel atribuit lui spunea: „Vă aștept alături de cei 1.000 de lupi la momentul chemării”. Antena 3 CNN relatează că Pamfile a fost scos din piață și dus la audieri. Televiziunea îl descrie, pe baza unor surse proprii, ca pe unul dintre principalii organizatori ai instigatorilor.

Fermierii se delimitează de violențe

Răzvan Răducan, fermier și reprezentant al unei federații a crescătorilor de ovine, a declarat la Digi24 că persoane din exterior s-au infiltrat în manifestație. El le-a cerut oierilor să nu răspundă provocărilor.

George Simion a cerut în timpul zilei manifestări pașnice și reținere din partea forțelor de ordine. Seara, într-un interviu acordat lui Marius Tucă, a spus că demonstranții „au fost buni și mult prea răbdători”.

În comunicatul partidului, AUR a cerut identificarea și sancționarea individuală a celor violenți, criticând totodată intervenția cu gaze lacrimogene și lipsa dialogului guvernamental.