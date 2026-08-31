Filmul „The Dog Stars”, produs de Disney și 20th Century, a avut un debut mult sub așteptări în cinematografele din America de Nord. Producția a obținut 8 milioane de dolari în weekendul de lansare, după ce a fost proiectată în 3.330 de săli, ocupând poziția a cincea în clasamentul box-office, arată Variety.

Thrillerul post-apocaliptic, regizat de Ridley Scott, a avut un buget de producție de peste 80 de milioane de dolari, însă rezultatele de la debut indică dificultăți importante în recuperarea investiției.

Pe Rotten Tomatoes, producția are un scor de 40%, în timp ce publicul chestionat de CinemaScore i-a acordat calificativul „C+”.

Potrivit sursei, rezultatul de la debut indică posibilitatea ca „The Dog Stars” să genereze pierderi de zeci de milioane de dolari pe durata parcursului său în cinematografe. În acest context, producția riscă să devină unul dintre cele mai mari eșecuri comerciale din cariera lui Ridley Scott.

Performanța slabă a „The Dog Stars” amintește de rezultatul obținut de „The Last Duel”, lansat de Ridley Scott în octombrie 2021. Filmul a debutat atunci cu încasări de numai 4,7 milioane de dolari în America de Nord, în condițiile unui buget estimat la aproximativ 100 de milioane de dolari.

Pentru „The Dog Stars”, diferența dintre costurile de producție și rezultatele de la box-office este, de asemenea, una îngrijorătoare, mai ales în condițiile în care producția nu a beneficiat de o reacție favorabilă din partea publicului.

Debutul modest al „The Dog Stars” încheie o perioadă cu rezultate amestecate pentru Disney. Studioul a avut parte de succese importante, printre care „Toy Story 5”, care a ajuns la 1,12 miliarde de dolari la nivel global, și „The Devil Wears Prada 2”, cu 692 de milioane de dolari.

În același timp, compania s-a confruntat și cu rezultate mai puțin spectaculoase. Filmul live-action „Moana” a generat 308 milioane de dolari, raportat la un buget de 250 de milioane de dolari, în timp ce „The Mandalorian and Grogu” a ajuns la 345 de milioane de dolari, după o investiție de aproximativ 165 de milioane de dolari.

Totuși, atenția Disney se va îndrepta în curând către „Avengers: Doomsday”, programat pentru luna decembrie și considerat una dintre producțiile cu cel mai mare potențial comercial ale studioului.

În „The Dog Star”, Jacob Elordi îl interpretează pe Hig, un supraviețuitor solitar al unei lumi devastate de apocalipsă. Personajul are alături un câine și își duce existența într-un mediu ostil.

Situația se schimbă după ce Hig recepționează un semnal misterios. Convins că acesta poate conduce către o sursă necunoscută, el pornește în căutarea celui care l-a transmis.

Din distribuție fac parte Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Allison Janney și Benedict Wong.

În fruntea box-office-ului nord-american s-a menținut „Spider-Man: Brand New Day”, producție Sony și Marvel. Filmul a obținut 22,2 milioane de dolari în al cincilea weekend, înregistrând o scădere de numai 44% față de weekendul anterior.

Performanța a dus totalul încasărilor obținute pe piața internă la 891 de milioane de dolari, consolidând poziția producției în clasamentul celor mai mari succese ale anului.

„The Odyssey” continuă să atragă publicul

„The Odyssey”, produs de Universal și regizat de Christopher Nolan, a ocupat locul al doilea în clasament. Epopeea inspirată din mitologia greacă a adăugat 14,6 milioane de dolari în al șaptelea weekend în cinematografele din America de Nord.

Filmul a ajuns astfel la încasări interne de 564 de milioane de dolari, confirmând parcursul solid al producției la box-office.

Un alt film care a intrat în cinematografe în acest weekend, „Coyote vs. Acme”, a obținut aproximativ 13,5 milioane de dolari în America de Nord. Producția a fost proiectată în 3.575 de săli și s-a clasat pe locul al treilea.

Filmul combină acțiunea live-action cu animația și are o istorie complicată înaintea lansării. Warner Bros., distribuitorul inițial, a renunțat la producție în contextul unor aspecte legate de creditele fiscale, decizie care a provocat reacții puternice în industria cinematografică.

Ulterior, Ketchup Entertainment a preluat filmul în martie 2025 și a decis să îl lanseze în cinematografe.

„Insidious: Out of the Further”, produs de Sony, a ocupat locul al patrulea după ce a obținut 10,1 milioane de dolari în al doilea weekend. Încasările au scăzut cu 60% față de weekendul precedent.

Producția a ajuns la un total de 43 de milioane de dolari pe piața internă. Rezultatul este considerat unul bun în raport cu bugetul de aproximativ 18 milioane de dolari, ceea ce îi oferă filmului perspective favorabile pentru recuperarea investiției.