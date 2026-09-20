Orlando Bloom a vorbit despre scena sa foarte îndrăzneață în care a jucat cu Rooney Mara și Kate Mara în filmul „Bucking Fastard”, potrivit Variety.

Actorul din „Stăpânul Inelelor” a vorbit despre momentul intim în timp ce prezenta filmul la Festivalul de la San Sebastián din Spania, alături de scenaristul și regizorul german Werner Herzog.

„[Există] o asemenea simplitate în personaje și în dorințele lor carnale, dar și o inocență în surori”, a spus Bloom, în vârstă de 49 de ani, potrivit Variety.

Bloom îl interpretează pe Gareth Mulroney, un bărbat „sensibil” care se trezește prins între surorile gemene Joan și Jean Holbrooke, interpretate de surorile reale Rooney, în vârstă de 41 de ani, și Kate, în vârstă de 43 de ani.

„Bucking Fastard” este vag inspirat din viața surorilor gemene identice Freda și Greta Chaplin, conform IMDb.

Orlando Bloom a adăugat: „Personajul meu, «Bucking Fastard», este și el sensibil și, în anumite privințe, își pierde echilibrul psihic destul de repede.”

El a spus că partida în trei a fost un „moment foarte sincer” pe care l-au creat împreună, el, Rooney și Kate.

Herzog, la rândul său, a intervenit asupra scenei, explicând că există momente când un regizor „trebuie să facă un pas înapoi”.

El și-a amintit că i-a spus lui Bloom: „Ești în pat și ai două femei în brațe. Cum să gestionezi situația, nu-ți pot da instrucțiuni”.

Herzog, în vârstă de 84 de ani, a descris momentul ca fiind „frumos”, adăugând că scena are „atât de mult farmec și profunzime”.

Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția pe 3 septembrie, Rooney, Kate și Bloom urcând împreună pe covorul roșu.

Rooney și Kate au pozat unul lângă altul, Rooney purtând Louis Vuitton, iar Kate Armani Privé, în timp ce Bloom a ieșit într-o ținută Zegna.

Între timp, Bloom a fost fotografiat cel mai recent în vacanță cu fiica sa, Daisy Dove, și o femeie misterioasă, în fotografii pe care le-a distribuit pe Instagram pe 12 septembrie.

El nu a oferit nicio indicație despre identitatea femeii.

Actorul din „Pirații din Caraibe” a avut recent o legătură romantică cu modelul elvețian Luisa Laemmel, în vârstă de 28 de ani, după ce cei doi au fost văzuți părăsind împreună Super Bowl-ul în februarie.

Bloom o împarte pe Daisy Dove, în vârstă de 6 ani, cu fosta sa logodnică, vedeta pop Katy Perry, care a confirmat despărțirea lor în 2025, după aproape un deceniu împreună.