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Pedro Sanchez și Donald Trump, față în față la finala Cupei Mondiale. Întâlnirea are loc după luni de tensiuni

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Pedro Sanchez și Donald Trump, față în față la finala Cupei Mondiale. Întâlnirea are loc după luni de tensiuniPedro Sanchez. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, va asista duminică la finala Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Spania și Argentina, disputată pe MetLife Stadium, în apropiere de New York. Vizita îi va aduce față în față pe liderul spaniol și pe președintele american Donald Trump, în contextul relațiilor tensionate dintre cei doi, informează AFP.

Cabinetul premierului spaniol a anunțat că, după finala Cupei Mondiale, Pedro Sánchez își va continua deplasarea oficială în Algeria, unde are programată o vizită de stat.

Pedro Sanchez și Donald Trump se întâlnesc la New York

Potrivit autorităților spaniole, Pedro Sanchez va fi prezent la finala dintre Spania și Argentina, unde este așteptat și regele Spaniei, Felipe al VI-lea.

La MetLife Stadium, premierul spaniol urmează să se întâlnească cu Donald Trump. În schimb, președintele Argentinei, Javier Milei, a anunțat că nu va merge pe stadion și va urmări meciul la televizor, invocând superstiția.

Cupa Mondială

Cupa Mondială. Sursă foto: Facebook

Relațiile dintre Madrid și Washington s-au deteriorat în ultimele luni

Relațiile dintre Pedro Sánchez și Donald Trump s-au tensionat la începutul acestui an, după ce premierul spaniol s-a opus războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Liderul de la Madrid s-a numărat printre oficialii occidentali care au criticat extinderea ostilităților din Orientul Mijlociu.

Săptămâna trecută, în timpul summitului NATO desfășurat în Turcia, Donald Trump a lansat noi critici la adresa Guvernului spaniol.

Președintele american a declarat că Statele Unite vor „înceta orice schimb comercial” cu Spania, pe care a numit-o o „cauză pierdută”.

Donald Trump reproșează Spaniei cheltuielile pentru apărare

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Donald Trump acuză Madridul că nu alocă suficiente fonduri pentru apărarea în cadrul NATO și că a refuzat utilizarea bazelor militare americane din Andaluzia pentru lansarea atacurilor aeriene asupra Iranului.

La scurt timp după declarațiile liderului de la Casa Albă, Pedro Sánchez a încercat să detensioneze situația.

Premierul spaniol a declarat, la Ankara, că relațiile dintre Spania și Statele Unite rămân „foarte pozitive” și a spus că, în cadrul unui schimb informal cu Donald Trump, cei doi au discutat despre fotbal, Cupa Mondială și golf.

Pedro Sanchez își continuă turneul cu o vizită în Algeria

După finala Cupei Mondiale, Pedro Sanchez va merge în Algeria, în prima sa vizită oficială în această țară din ultimii patru ani.

Potrivit autorităților spaniole, deplasarea are ca obiectiv îmbunătățirea relațiilor dintre Madrid și Alger, după mai mulți ani marcați de tensiuni diplomatice.

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