Într-un discurs istoric transmis la o oră de maximă audiență de la Casa Albă, președintele Donald Trump a declanșat o alertă majoră de securitate națională.

În discursul său, Trump a acuzat direct Republica Populară Chineză de comiterea celei mai mari breșe de date electorale din istorie.

Trump a folosit momentul pentru a cere Congresului adoptarea de urgență a legii SAVE America Act, o reformă radicală menită să securizeze scrutinul în fața interferențelor străine și a votului ilegal. O reformă radicală a sistemului de vot, însă respinsă de democrați.

În paralel cu discursul prezidențial, Casa Albă a publicat o serie de documente secrete recent declasificate, care arată amploarea operațiunilor de culegere de informații și analiză derulate de serviciile secrete de la Beijing pe teritoriul Statelor Unite.

Donald Trump a dezvăluit că, începând cu anul 2020, serviciile secrete chineze au derulat o operațiune masivă prin care au obținut ilegal acces la datele personale ale 220 de milioane de alegători americani. Informațiile compromise includ nume complete, adrese fizice, numere de telefon și opțiuni politice.

„Guvernul chinez a luptat cu toate forțele pentru ca președintele SUA să piardă alegerile din 2020, iar motivul pentru care au vrut ca eu să pierd este simplu: știau că i-am ghicit și că le cunosc planurile. Avem în față un coșmar de securitate electorală fără precedent, un secret pe care cei responsabili să sune alarma l-au ținut ascuns de mine și de Congres”, a declarat Donald Trump.

Președintele a atacat dur vechea conducere a comunității de informații, susținând că oficialii din era trecută au mușamalizat rapoartele.

Cu toate acestea, documentele de securitate declasificate confirmă că evaluările de intelligence încă din ianuarie 2021 recunoșteau că Beijingul folosea masiv date electorale pentru a prezice rezultatele politice și pentru a influența deciziile de politică externă ale SUA. O practică pe care China o consideră un „instrument acceptabil al politicii de stat”.

Președintele a anunțat măsuri administrative imediate pentru contracararea efectelor acestei intruziuni cibernetice și pentru securizarea alegerilor intermediare (Midterms).

Casa Albă se află în plin proces de informare a guvernatorilor, senatorilor și membrilor Congresului cu privire la vulnerabilitățile tehnice specifice din propriile state.

Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, va susține vineri o prezentare oficială pentru a pune la dispoziție patch-uri și soluții tehnice pentru remedierea sistemelor de vot electronic.

Donald Trump a ordonat Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) să verifice de urgență listele electorale din toate statele și să ceară eliminarea imediată a tuturor imigranților și non-cetățenilor înregistrați ilegal. Conform estimărilor preliminare ale DHS, aproximativ 278.000 de non-cetățeni figurează activ în registre.

Pentru a bloca breșele din sistem, Donald Trump a pus presiune publică directă pe parlamentarii americani, cerându-le cetățenilor să își sune reprezentanții din Congres pentru a impune adoptarea pachetului legislativ SAVE America Act.

Principalele piloni ai reformei electorale susținute de Trump sunt identificarea strictă. Obligația ca absolut toți alegătorii să prezinte un act de identitate cu fotografie (photo ID) care să conțină explicit dovada cetățeniei. Se cere înregistrarea în persoană. Pentru înscrierea pe listele de vot la alegerile federale, cetățenii vor trebui să aducă dovezi incontestabile, precum pașaportul american sau certificatul de naștere.

Trump a catalogat votul prin poștă drept un sistem „inerent corupt” și a cerut interzicerea lui totală, cu excepții extreme (boală demonstrată, dizabilități grave, deplasări militare sau de afaceri stringente).

Deși Camera Reprezentanților a adoptat deja versiuni ale acestei legi și plănuiește să o atașeze de alte proiecte bugetare vitale pentru a forța trecerea ei, pachetul legislativ se lovește în continuare de o opoziție acerbă din partea taberei democrate din Senat.

Imediat după încheierea discursului, liderii democrați și rețelele media de opoziție au încercat să minimizeze dezvăluirile făcute de Casa Albă. Senatorul democrat Mark Warner, președintele Comisiei de Informații din Senat, a intervenit public susținând că listele electorale vizate de China sunt, de fapt, informații publice pe care companiile comerciale le pot achiziționa legal în SUA.

Warner l-a acuzat pe Trump că folosește politic datele pentru a-și justifica măsurile stricte și i-a reproșat faptul că președintele a evitat să menționeze acțiunile de propagandă ale Rusiei sau ale Iranului.

În ciuda retoricii de minimalizare din partea opoziției, administrația de la Casa Albă insistă că protejarea identității și a securității votului fiecărui cetățean american reprezintă o prioritate absolută de securitate națională, care nu mai poate fi amânată.