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SRI caută tineri pentru Informatică și Automatică. Condițiile pentru a intra în sistem

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SRI caută tineri pentru Informatică și Automatică. Condițiile pentru a intra în sistemSRI, imaginea unei cariere de succes. sursa: facebook
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Din cuprinsul articolului

Serviciul Român de Informații (SRI) recrutează tineri care vor fi pregătiți în universități de stat din România, unde sunt disponibile locuri special alocate viitorilor specialiști.

Candidații selectați pot urma facultăți din domenii precum Informatică sau Automatică și Calculatoare, iar după admitere devin studenți militari și beneficiază atât de pregătire universitară, cât și de instruire specifică.

Locuri speciale pentru viitorii specialiști SRI

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are, pentru prima dată în acest an, locuri dedicate candidaților selectați pentru Serviciul Român de Informații. Cinci dintre acestea sunt disponibile la Facultatea de Informatică.

Candidații au trecut deja prin procesul de selecție, care include interviuri, teste psihologice, evaluarea cunoștințelor de limbă străină și examinarea medicală.

„A fost o inițiativă venită din partea Academiei Naționale de Informații, dar interesul este comun. Au fost deja probe de selecție organizate de ANI. Ei vor fi, pe lângă specialiști în informații, și specialiști în informatică”, a explicat Ionuț Nistor, prorector al UAIC.

Ce condiții trebuie să îndeplinească tinerii

Pentru admiterea la instituțiile de învățământ partenere, candidații trebuie să aibă cel mult 23 de ani. Printre criteriile de selecție se numără și rezultatele școlare, inclusiv media la purtare și rezultatul obținut la examenul de Bacalaureat.

SRI

SRI. Sursa foto: INQUAM Photos

Tinerii nu trebuie să aibă condamnări penale sau să facă parte din organizații aflate în afara legii. Candidații care sunt membri ai unui partid politic trebuie să renunțe la această calitate după admitere.

La Facultatea de Informatică, viitorii specialiști vor studia domenii precum securitatea informației, inginerie software, cloud computing, rețele neuronale și procesarea limbajului natural.

„Societatea este tot mai informatizată și tot mai multe informații și procese se întâmplă în spațiul cibernetic, ceea ce necesită o abordare specifică”, a declarat Alex Moruz, prodecan al Facultății de Informatică din cadrul UAIC.

Studenții fac și pregătire militară

Locuri speciale pentru candidații recrutați de SRI sunt disponibile și la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Studenții urmează cursurile facultății, dar și programe în cadrul Academiei Naționale de Informații și pregătire militară.

„Acești tineri învață de două ori mai mult decât ceilalți studenți, fac la noi o facultate și fac și în cadrul Academiei de Informații, plus pregătirea militară. Peste vară urmează și o pregătire specifică profesiei pe care o vor avea în cadrul SRI”, a declarat Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”.

În 2026, au fost scoase la concurs 116 locuri în 11 universități de stat pentru pregătirea viitorilor specialiști ai Serviciului Român de Informații. Cele mai multe locuri sunt disponibile la Politehnica București.

După absolvirea studiilor, tinerii pregătiți pentru SRI își asumă să lucreze cel puțin zece ani în sistem.

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