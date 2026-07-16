Lionel Scaloni continuă să scrie istorie la conducerea naționalei Argentinei. După victoria cu 2-1 în fața Angliei, în semifinalele Cupei Mondiale, selecționerul „albicelestei” și-a asigurat prezența într-o a doua finală mondială consecutivă, performanță atinsă de foarte puțini antrenori în istoria competiției.

Argentina, campioana mondială en-titre, va lupta duminică pentru apărarea trofeului cucerit în 2022, urmând să înfrunte Spania în finala competiției.

La 48 de ani, Lionel Scaloni a intrat într-un club extrem de select al antrenorilor care au reușit să ajungă în două finale de Cupă Mondială.

Înaintea sa, această performanță a fost reușită doar de Didier Deschamps (Franța – 2018 și 2022), Franz Beckenbauer (Germania de Vest – 1986 și 1990), Carlos Bilardo (Argentina – 1986 și 1990), Helmut Schön (Germania de Vest – 1966 și 1974), Mario Zagallo (Brazilia – 1970 și 1998) și Vittorio Pozzo (Italia – 1934 și 1938).

Dintre aceștia, doar Vittorio Pozzo a reușit să câștige două Cupe Mondiale consecutive, performanță pe care Scaloni o poate egala dacă Argentina se va impune în finala cu Spania.

Numit selecționer al Argentinei în 2018, Scaloni a cucerit deja titlul mondial în Qatar, în 2022, iar acum are șansa de a conduce din nou reprezentativa sud-americană spre trofeu.

La finalul semifinalei câștigate cu Anglia, Lionel Scaloni și-a felicitat jucătorii pentru revenirea de la 0-1 și a vorbit despre provocarea finalei cu Spania. „Această echipă nu încetează să mă surprindă”, a declarat selecționerul Argentinei.

Tehnicianul a recunoscut că finala va fi extrem de dificilă, dar a subliniat că echipa sa va lupta pentru a-și păstra titlul mondial. „Vom încerca să câştigăm, vom da tot ce avem mai bun, dar după aceea va fi foarte dificil”, a spus Scaloni. Selecționerul a ținut să evidențieze și contribuția suporterilor argentinieni la calificarea în finală: „Ceea ce arată jucătorii este impresionant. Suntem cu adevărat unici și nu este vorba de aroganță, ci din adâncul inimii. Acești oameni ne-au purtat spre victorie astăzi”.

Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale după victoria cu 2-1 în fața Angliei, într-un meci în care a revenit de la 0-1, Lionel Messi contribuind decisiv cu două pase de gol. Duminică, formația pregătită de Lionel Scaloni va întâlni Spania, într-o finală în care va încerca să își apere trofeul mondial câștigat în 2022.