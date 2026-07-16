Lionel Scaloni intră în istoria Cupei Mondiale. Performanța reușită de doar șase selecționeri
- Maria Dima
- 16 iulie 2026, 16:19
Lionel Scaloni continuă să scrie istorie la conducerea naționalei Argentinei. După victoria cu 2-1 în fața Angliei, în semifinalele Cupei Mondiale, selecționerul „albicelestei” și-a asigurat prezența într-o a doua finală mondială consecutivă, performanță atinsă de foarte puțini antrenori în istoria competiției.
Argentina, campioana mondială en-titre, va lupta duminică pentru apărarea trofeului cucerit în 2022, urmând să înfrunte Spania în finala competiției.
Lionel Scaloni, al șaptelea selecționer cu două finale de Cupă Mondială
La 48 de ani, Lionel Scaloni a intrat într-un club extrem de select al antrenorilor care au reușit să ajungă în două finale de Cupă Mondială.
Înaintea sa, această performanță a fost reușită doar de Didier Deschamps (Franța – 2018 și 2022), Franz Beckenbauer (Germania de Vest – 1986 și 1990), Carlos Bilardo (Argentina – 1986 și 1990), Helmut Schön (Germania de Vest – 1966 și 1974), Mario Zagallo (Brazilia – 1970 și 1998) și Vittorio Pozzo (Italia – 1934 și 1938).
Dintre aceștia, doar Vittorio Pozzo a reușit să câștige două Cupe Mondiale consecutive, performanță pe care Scaloni o poate egala dacă Argentina se va impune în finala cu Spania.
Numit selecționer al Argentinei în 2018, Scaloni a cucerit deja titlul mondial în Qatar, în 2022, iar acum are șansa de a conduce din nou reprezentativa sud-americană spre trofeu.
Scaloni, după calificarea Argentinei în finală: „Această echipă nu încetează să mă surprindă”
La finalul semifinalei câștigate cu Anglia, Lionel Scaloni și-a felicitat jucătorii pentru revenirea de la 0-1 și a vorbit despre provocarea finalei cu Spania. „Această echipă nu încetează să mă surprindă”, a declarat selecționerul Argentinei.
Tehnicianul a recunoscut că finala va fi extrem de dificilă, dar a subliniat că echipa sa va lupta pentru a-și păstra titlul mondial. „Vom încerca să câştigăm, vom da tot ce avem mai bun, dar după aceea va fi foarte dificil”, a spus Scaloni. Selecționerul a ținut să evidențieze și contribuția suporterilor argentinieni la calificarea în finală: „Ceea ce arată jucătorii este impresionant. Suntem cu adevărat unici și nu este vorba de aroganță, ci din adâncul inimii. Acești oameni ne-au purtat spre victorie astăzi”.
Cupa Mondială. Finala Argentina-Spania
Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale după victoria cu 2-1 în fața Angliei, într-un meci în care a revenit de la 0-1, Lionel Messi contribuind decisiv cu două pase de gol. Duminică, formația pregătită de Lionel Scaloni va întâlni Spania, într-o finală în care va încerca să își apere trofeul mondial câștigat în 2022.