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Anglia – Argentina 2-1, meciul recordurilor. 30 de minute fără șut la poartă

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Anglia – Argentina 2-1, meciul recordurilor. 30 de minute fără șut la poartăArgentina Anglia / sursa foto: captura video
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Semifinala Cupei Mondiale 2026 dintre Argentina și Anglia, câștigată de sud-americani cu 2-1 după o revenire spectaculoasă pe final, nu a produs doar emoție și controverse, ci și o serie de recorduri statistice rare, potrivit L‘Equipe.

30 de minute fără șut la poartă. Anglia și-a depășit recordul din meciul cu Norvegia

Cel mai discutat moment statistic a venit încă din prima repriză. Potrivit datelor Opta, au fost necesare 30 de minute pentru a vedea primul șut al meciului, ceva ce nu se mai întâmplase niciodată la o Cupă Mondială de când există astfel de statistici detaliate, adică din 1966.

Mai mult, precedentul record fusese stabilit chiar de Anglia cu doar patru zile înainte, în sfertul de finală cu Norvegia, când prima tentativă la poartă a venit abia în minutul 29. Astfel, reprezentativa lui Thomas Tuchel a fost implicată în două meciuri consecutive care au rescris aceeași statistică negativă.

Meciul Anglia-Argentina, noi recorduri pentru Messi

Prima repriză a fost marcată de numeroase faulturi și întreruperi, ritmul fiind fragmentat constant. În primele 30 de minute nu s-a înregistrat nici măcar un șut, iar partida a părut mai degrabă o luptă tactică decât un spectacol ofensiv.

Pentru Lionel Messi, semifinala a adus o nouă bornă impresionantă. Deși nu a marcat, căpitanul Argentinei a oferit pase decisive la ambele goluri și a ajuns la 12 assisturi în istoria Cupei Mondiale, un record al competiției.

Argentina

Argentina a câștigat Copa America Sursa foto. X

Argentina joacă a doua finală mondială consecutivă

Victoria a trimis Argentina în a doua finală mondială consecutivă, după triumful din 2022, iar pentru Messi, aflat la 39 de ani, reprezintă șansa de a încheia cariera internațională cu încă un trofeu suprem.

De partea cealaltă, Anglia a ratat o nouă oportunitate de a ajunge în finală și și-a prelungit seria de dezamăgiri în fazele finale ale Cupei Mondiale, după semifinalele pierdute în 1990, 2018 și acum 2026.

În concluzie, Argentina – Anglia nu va rămâne în istorie doar pentru revenirea dramatică din ultimele minute, ci și pentru un record greu de imaginat la acest nivel: 30 de minute fără niciun șut, cea mai lungă perioadă de acest fel înregistrată vreodată la un Campionat Mondial.

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