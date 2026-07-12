Anglia în semifinalele Cupei Mondiale după un thriller în prelungiri! „Dubla” lui Bellingham a îngenuncheat o Norvegie eroică. Reacția presei engleze, care analizează filmul meciului, spune totul.

Am văzut meciul, cu sufletul la gură, și pot spune că nu știu nici acum cine merita să câștige. Englezii au luptat eroic, dar norvegienii au dovedit o determinare greu de explicat.

Naționala Angliei, condusă de Thomas Tuchel, a obținut aseară o calificare dramatică în semifinalele Campionatului Mondial din 2026, după ce a învins Norvegia cu 2-1 la capătul a 120 de minute de foc pe Miami Stadium.

Eroul serii a fost din nou Jude Bellingham, ale cărui sclipiri au salvat o Anglie dominată, în multe momente, de organizarea tactică a nordicilor. O națională ca o orchestră simfonică de amatori, condusă de un dirijor genial. Haaland a semănat adesea panică, dar Jude a fost inspirat și decisiv.

Meciul a început sub semnul prudenței, dar Norvegia, aflată la prima sa sfert de finală mondială din istorie, a prins curaj rapid. Prima avertizare a venit de la Erling Haaland, a cărui lovitură de cap a fost reținută de Jordan Pickford, titularizat pentru a 18-a oară la un Mondial, depășind astfel recordul istoric al lui Peter Shilton.

În minutul 36, defensiva celor „Trei Lei” a fost făcută șah-mat: Andreas Schjelderup a trimis un șut-centrare centrat perfect, care a lovit bara interioară și a intrat în plasă, declanșând fiesta în tabăra norvegiană.

Anglia a tremurat serios sub presiunea ce a urmat, însă clasa individuală a rezolvat ecuația înainte de pauză.

În al doilea minut de prelungiri al primei reprize, Jude Bellingham a declanșat o cursă irezistibilă și a finalizat cu un calm imperial, restabilind egalitatea. Câteva secunde mai târziu, Harry Kane a trimis și el mingea în poartă, dar golul a fost anulat corect pentru offside.

Partea a doua a fost un adevărat test de supraviețuire pentru elevii lui Tuchel. În minutul 60, Torbjorn Heggem a crezut că a readus Norvegia în avantaj după un corner, însă arbitrii din camera VAR au intervenit prompt: golul a fost anulat pentru un fault în atac (împingere) comis de Haaland asupra lui Elliot Anderson.

Norvegienii au continuat să pună presiune, iar Kristoffer Ajer a zguduit bara transversală cu o lovitură de cap monumentală. De cealaltă parte, Anglia a replicat pe final prin Djed Spence, care, de aproape, a profitat de o degajare greșită a portarului Nyland, trimitând meciul în prelungiri.

Deznodământul s-a scris rapid în prima repriză a prelungirilor (minutul 93). Proaspăt intrat pe teren, Morgan Rogers a trimis o torpilă violentă. Nyland nu a putut decât să respingă în față, iar Jude Bellingham, pe fază, a trimis mingea în plasă de la mică distanță, completând „dubla” și aducând victoria țării sale.

Marcatori: Schjelderup (36) / Bellingham (45+2, 93)

Jude Bellingham și Harry Kane au ajuns la câte 6 goluri marcate la acest turneu final.

Este pentru prima dată în istoria naționalei Angliei când doi jucători reușesc să înscrie cel puțin 5 goluri la o singură ediție de Campionat Mondial, scrie fifa.com.

Deși Anglia este una dintre cele mai bune echipe ale lumii, selecționerul Thomas Tuchel a fost extrem de critic la conferința de presă.

Thomas Tuchel (selecționer Anglia): „Rezultatul este fantastic, suntem în semifinale, dar nu sunt mulțumit de performanță. Ne-am făcut viața foarte, foarte grea singuri. Astăzi am avut noroc. Trebuie să jucăm mult mai bine.”

Jude Bellingham (Omul meciului): „Caracter și perseverență. Chiar și atunci când lucrurile nu au funcționat, am dat tot ce am avut mai bun. Sunt atât de mândru de echipă. Este o victorie pentru întreaga țară.”

Harry Kane (căpitan Anglia): „A fost un meci echilibrat ca posesie și ocazii, dar când ai pe cineva ca Jude, care poate schimba soarta unui joc așa cum a făcut-o și astăzi, acesta este un factor uriaș.”

Jurnaliștii de la The Telegraph s-au concentrat pe managementul meciului și pe declarațiile neașteptat de dure ale selecționerului german, aplaudând realismul acestuia.

„Tuchel a avut curajul să recunoască la final: Anglia a fost norocoasă. Și are dreptate. Decizia VAR de a anula golul lui Heggem și bara lui Ajer au fost avertismente divine. Totuși, calitatea unei echipe mari stă în capacitatea de a câștiga atunci când joacă prost. Introducerea lui Morgan Rogers a fost mutarea inspirată a serii, șutul său violent creând faza în care Bellingham a decis meciul în prelungiri. Suntem în primele patru din lume, dar linia defensivă va fi hăituită nemilos în semifinale dacă repetă greșelile de la Miami.”

Cu o abordare axată pe dramatismul social al sportului, The Guardian descrie meciul ca pe o poveste despre rezistență în fața unei Norvegii care a cucerit inimile fanilor neutri.

„Parcursul memorabil al Norvegiei s-a oprit brutal pe gazonul din Florida, dar nordicii pleacă cu capul sus. Au fost egali cu Anglia timp de 120 de minute. Pentru echipa lui Tuchel, acest sfert de finală a fost o lecție de umilință și de supraviețuire. Bellingham și-a purtat coechipierii în spate prin momente de fotbal haotice și vulnerabile. Dincolo de cifrele istorice ale nopții ,cele 18 prezențe ale lui Pickford sau recordurile de goluri ale lui Kane, rămâne realitatea unui meci câștigat scrâșnind din dinți și din determinare pură.”

Anglia își continuă visul mondial și va juca semifinala pe 15 iulie, la Atlanta Stadium, împotriva câștigătoarei dintre campioana en titre, Argentina, și revelația Elveția. Pentru Norvegia, se încheie un parcurs istoric și absolut memorabil.