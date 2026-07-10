Anthony Hopkins revine în atenția publicului într-o ipostază diferită de cea care l-a consacrat în cinematografie. La 88 de ani, actorul britanic a semnat primul său contract cu o casă de discuri în calitate de compozitor și va lansa luna viitoare albumul orchestral „Life is a Dream”, un proiect la care a lucrat timp de aproape șase decenii.

Hopkins a semnat un contract cu prestigioasa casă de discuri Decca Classics, iar albumul „Life is a Dream” va fi lansat pe 21 august, potrivit DPA.

Primul extras de pe material, „Bracken Road”, disponibil de vineri, face parte din suita „1947: Suite For Solo Piano And Orchestra”.

Actorul a mărturisit că muzica a reprezentat întotdeauna prima sa pasiune.

„Muzica a fost prima mea dorință, prima mea aspirație. Am compus toată viața mea. Unele dintre aceste melodii m-au însoțit zeci de ani și simt mereu nevoia să revin la ele”, a declarat Anthony Hopkins.

Piesele sunt interpretate de Philharmonia Orchestra, sub bagheta dirijorului Gustavo Dudamel, laureat al premiului Grammy. La înregistrări au participat și violoncelistul Gregorio Nieto și pianistul Sergio Tiempo.

Albumul este inspirat din copilăria actorului în Țara Galilor.

Prima compoziție lansată, „Bracken Road”, evocă locurile în care Hopkins a crescut, în apropierea localității Margam: străzile, câmpiile, fermele și munții care i-au marcat primii ani de viață.

Actorul a compus această lucrare în 1963, pe când era tânăr actor la teatrul Liverpool Playhouse.

Născut la Port Talbot, Anthony Hopkins a început să studieze pianul la vârsta de doar patru ani și a compus muzică încă din copilărie.

Semnarea contractului cu Decca Classics reprezintă, spune el, unul dintre cele mai importante momente din viața sa profesională.

Președinta casei de discuri, Laura Monks, a declarat că este o onoare ca Anthony Hopkins să se alăture catalogului Decca și că noul album pune în valoare pasiunea actorului pentru muzica clasică, cultivată de-a lungul întregii vieți.

Anthony Hopkins este unul dintre cei mai apreciați actori britanici. A câștigat primul premiu Oscar pentru interpretarea memorabilă a lui Hannibal Lecter din filmul „The Silence of the Lambs” (1992), iar al doilea în 2021, pentru rolul principal din „The Father”, regizat de Florian Zeller.