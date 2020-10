Sir Anthony Hopkins nu încetează să surprindă: la cei 83 de ani, acesta cântă la pian, compune muzică, pictează cu pasiune și este foarte activ pe Instagram, unde are peste 2,3 milioane urmăritori.

În această perioadă distopică, plină de teamă și necunoscut, Sir Hopkins este foarte ocupat. Își petrece timpul concentrându-se asupra artei sale, lansează o colecție de parfumuri ce îi poartă numele, lumânări și difuzoare ce prezintă pe etichete și ambalaje lucrările sale de artă. Încasările din vânzarea acestor produse vor merge către campania “ No Kid Hungry”.

Reputata revistă Architectural Digest a luat un interviu recent celebrului actor, interviu pe care îl redăm aici:

“Architectural Digest: Cum a luat ființă acest proiect de parfum?

Anthony Hopkins: În timpul carantinei, m-am gândit: Ce voi face? Așadar, am pictat și am cântat la pian. Fac tot ce pot pentru a nu înnebuni. Am fost întotdeauna un pic hiperactiv și dintr-o dată mi-a venit ideea despre criza copiilor care suferă din cauza lipsei hranei. Am vrut să dau ceva înapoi societății. Așadar, scopul acestui brand de parfum se bazează pe angajamentul meu față de parteneriatul cu No Kid Hungry. O singură achiziție poate oferi până la 50 de mese. Suntem cu toții prinși în această situație fără precedent, necunoscută, și vreau să îi ajut pe copii, pentru că trebuie să fie foarte confuz pentru ei.

AD: Spune-mi un pic despre lucrările tale de pe ambalaj.

AH: Am ales diferite teme pentru a fi încorporate, precum George elefantul (pe lumânare). Când eram copil, bunicul meu mă ducea la circ. Bunicul meu îmi spunea George. Așa că a devenit parte din el. Am ales lucrările la întâmplare pentru că nu planific niciodată nimic.

AD: Ce vă inspiră pictura?

AH: Un prieten de-al meu, Stan Winston, mi-a văzut tablourile cam acum 10 ani, când am început, și m-a întrebat: „Cine a făcut asta?” . Am răspuns: „Eu am făcut asta”, cu o privire deosebită pe față. El m-a întrebat atunci despre acea privire și i-am spus: „Ei bine, nu am avut niciodată pregătire”. El a spus: „Nu! Doar vopsiți. ” Asta fac când pictez. Ca actor, oamenii cred că sunt foarte serios. Nu sunt la nimic. Nu am fost niciodată. Sunt un anarhist, un rebel. Acesta este modul în care am abordat pictura. Fie că este vorba de muzică sau de purtarea cămășilor nebunești, totul este pentru a compensa orice imagine despre care vorbesc serios.

AD: Aveți un anume stil de a picta?

AH: Este un haos de culoare, deoarece viața este atât de rece, iar eu vin dintr-o frumoasă parte rurală a Europei, dar era acoperită. Deci, îmi place culoarea, deoarece culoarea are un efect psihologic, hipnotic deosebit. Este impresionist, cu stropi de viață.

AD: Urmați un anume proces în lucrul dumneavoastră?

AH: Nu, nu m-am pregătit niciodată. Montez o pânză și aleg orice culoare la întâmplare pentru a începe. Apoi, cred că am făcut o greșeală și pun ceva mai mult acolo. Deci, este o revoltă de haos și culoare, iar eu modelez fețe. Piese. Asta e tot ce fac: fețe. Este libertatea în tot.

AD: Ce te-a determinat să iei o pensulă și să începi să pictezi?

AH: Soția mea. Este atât de creativă și extrem de motivată. Ea mi-a văzut schițele și desenele din scenarii și a spus că ar trebui să încep să pictez.

AD: Ești și colecționar de artă?

AH: Oh, Doamne, nu. Nu aș putea cheltui un milion de dolari pe o piesă. Sunt prea modest.”