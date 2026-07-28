Conor McGregor își pregătește ultimul meci în UFC

Conor McGregor a anunțat că intenționează să revină în cușcă în vara anului 2027, pentru ultimul meci prevăzut în contractul său cu UFC. Luptătorul irlandez, în vârstă de 38 de ani, a sugerat luni seară, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că partida programată în cadrul International Fight Week ar putea marca și finalul carierei sale.

Anunțul a venit după înfrângerea suferită pe 11 iulie, în apropiere de Las Vegas, în meciul cu Max Holloway. McGregor a încercat un high kick încă din primele secunde ale confruntării, însă a părut că nu se mai poate sprijini pe piciorul drept. Situația l-a derutat inclusiv pe Max Holloway, care nu a mai apucat să îi aplice aproape nicio lovitură.

În condițiile în care irlandezul nu își mai putea continua lupta în siguranță, arbitrul a decis să oprească partida. Decizia a provocat fluierături puternice din partea spectatorilor aflați în T-Mobile Arena. Imediat după meci, Conor McGregor a anunțat că a suferit o leziune la ligamentul încrucișat anterior și la meniscul genunchiului drept.

Luptătorul se mai confruntase cu o accidentare asemănătoare în 2013. În ciuda problemelor medicale, fostul campion UFC la categoriile pană și ușoară susține că poate reveni în competiție anul viitor.

„Sunt pe deplin capabil să revin vara viitoare”, a declarat totuşi luptătorul în vârstă de 38 de ani, care a înregistrat patru înfrângeri în ultimele sale cinci apariţii în cuşcă.

Conor McGregor mai are de disputat o partidă în baza actualului său contract cu UFC. Irlandezul pare hotărât să respecte înțelegerea, în ciuda accidentărilor repetate și a criticilor primite în ultimii ani pentru stilul său de viață și pentru rezultatele înregistrate în cușcă.

McGregor a pierdut patru dintre ultimele cinci meciuri disputate.

În descrierea unui videoclip publicat luni seară pe rețelele sociale, luptătorul a indicat International Fight Week 2027 drept momentul revenirii. Mesajul său sugerează că partida ar putea fi ultima din carieră.

„Ceea ce trebuia să fie o bătaie de generaţie va fi acum resetată. IFW 2027: The Last Dance”, a scris el.

Prescurtarea „IFW” provine de la „International Fight Week”, eveniment organizat anual de UFC în timpul verii.

Competiția include, pe lângă meciurile programate, mai multe activități organizate pentru fanii sporturilor de contact.

Prin folosirea expresiei „The Last Dance”, Conor McGregor lasă să se înțeleagă că revenirea din 2027 ar putea reprezenta ultima sa apariție în cușca UFC.