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Conor McGregor va fi operat după accidentarea suferită la gala UFC

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Conor McGregor va fi operat după accidentarea suferită la gala UFCConor McGregor. Sursa foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Conor McGregor nu ia în calcul retragerea din sport, în ciuda accidentării suferite la genunchiul drept în primele secunde ale duelului cu Max Holloway, de la gala UFC 329 din Las Vegas. Fostul campion UFC la două categorii de greutate a anunțat că va fi supus unei intervenții chirurgicale și că obiectivul său este să revină în octogon pentru ultimul meci din actualul contract cu UFC.

McGregor va trece printr-o operație la genunchi după accidentare

Revenirea lui McGregor în cușcă s-a încheiat rapid, după accidentarea la genunchiul drept suferită chiar la începutul confruntării cu Max Holloway.

Sportivul irlandez va fi operat, iar perioada în care va lipsi din competiții nu a fost deocamdată stabilită.

Chiar și așa, McGregor a transmis că intenționează să revină după recuperare și să își ducă la capăt angajamentul contractual cu UFC.

Conor McGregor

Conor McGregor. Sursa foto: Instagram

Luptătorul, mesaj pentru fanii de pe Instagram

În mesajul transmis fanilor, luptătorul a menționat că s-a apropiat de Dumnezeu mai mult în ultima perioadă.

„Credința mea este necondiționată și sunt recunoscător că pot să o dovedesc! Schimbările pe care le-am făcut în stilul meu de viață sunt permanente, nu doar temporare. Sunt recunoscător că pot să demonstrez asta. (…)Totul lucrează spre binele meu! Totul este posibil pentru mine, pentru că sunt un credincios! Operație. Recuperare. Înapoi la antrenamentele de arte marțiale. Revenire. Ultima luptă din contractul meu.Am încredere în Tine, Doamne! Arată-mi calea Ta”, a scris el pe Instagram.

McGregor își propune o ultimă apariție în UFC

Conor McGregor, care împlinește 38 de ani, a lăsat să se înțeleagă că nu dorește să își încheie cariera după accidentarea de la UFC 329.

Irlandezul a adăugat că speră să treacă cu bine peste operație și perioada de recuperare, pentru a reveni în octogon și a disputa ultima luptă prevăzută în contractul său cu UFC.

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