Serena Williams, nevoită să abandoneze la Wimbledon

Serena Williams a fost nevoită să renunțe la proba de dublu de la Wimbledon, unde trebuia să evolueze împreună cu sora sa, Venus Williams. Potrivit anunțului făcut de jucătoarea de tenis pe Instagram, retragerea a fost cauzată de accidentarea suferită în timpul partidei din primul tur al probei de simplu.

Pe rețelele sociale, jucătoarea de tenis apare mergând cu dificultate și purtând un bandaj pe piciorul drept. Serena Williams a postat și fotografii cu lichidul extras din genunchi în urma intervenției medicale.

„Sunt foarte tristă că trebuie să mă retrag din proba de dublu. Revenirea în competiţie a fost un dar, iar şansa de a juca din nou alături de @venuswilliams a însemnat totul pentru mine”, a spus jucătoarea în vârstă de 44 de ani.

Serena Williams a declarat că a încercat toate variantele pentru a putea reveni pe teren. Sportiva a explicat că a trecut printr-o procedură medicală dificilă după meciul de simplu.

„Am făcut tot ce am putut, dar, din păcate, genunchiul meu pur şi simplu nu este pregătit pentru competiţie. Fotografia cu seringile arată lichidul care mi-a fost drenat din genunchi după meciul de simplu – vai! Vestea bună este că genunchiul meu nu ar trebui să se mai umfle sau să acumuleze atât de mult lichid. Vestea proastă este că, oricât de mult m-am străduit, nu am reuşit să fiu pregătită pentru meciul de dublu”, a adăugat ea.

Revenirea Serenei Williams pe scena unui turneu de Grand Slam, după patru ani de absență, s-a încheiat mai devreme. Jucătoarea americană a părăsit competiția încă din primul tur al probei de simplu, după înfrângerea suferită în fața australiencei Maya Joint, scor 6-3, 6-7(6), 6-3.

Cele două surori, care au câștigat de șase ori titlul de dublu la All England Club, primiseră un wildcard pentru ediția din acest an. Ele urmau să le întâlnească în primul tur pe Solana Sierra și Camila Osorio.

Înainte de Wimbledon, Serena Williams revenise treptat în competițiile de dublu. Luna trecută, a făcut echipă cu tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko la turneul WTA de la Queen’s Club, însă parcursul lor s-a încheiat după accidentarea partenerei sale.

Ulterior, americanca a jucat alături de Karolina Muchova la turneul de la Berlin, însă cele două au fost eliminate încă de la primul meci.