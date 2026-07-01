Serena Williams a suferit o accidentare la genunchi în timpul meciului disputat marți în prima rundă a turneului de tenis de la Wimbledon. Cu toate acestea, sportiva din Statele Unite a insistat miercuri că are de gând să facă tot ceea ce depinde de ea pentru a putea evolua în proba de dublu alături de sora sa mai mare, Venus, în zilele următoare, anunță AFP.

Fostul lider mondial a pierdut partida de simplu în fața australiencei Maya Joint, aflată pe locul 87 mondial, cu scorul de 6-3, 6-7 (6/8), 6-3. Meciul a marcat o revenire extrem de așteptată pentru fanii tenisului.

La o zi după eșecul de pe iarba londoneză, jucătoarea americană a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare. Ea s-a arătat extrem de fericită pentru oportunitatea de a păși din nou pe terenul de la All England Club.

„A fost atât de bine să fiu din nou pe iarba de la Wimbledon”, a comentat fostul număr 1 mondial pe Instagram.

De asemenea, sportiva în vârstă de 44 de ani a ținut să le mulțumească organizatorilor pentru încrederea acordată, subliniind și importanța acestui moment pentru familia sa.

„Sunt infinit de recunoscătoare pentru invitaţia” primită din partea organizatorilor pentru a concura în proba de simplu „şi sunt şi mai recunoscătoare că fiicele mele au putut vedea că niciodată nu este prea târziu să te dedici lucrurilor pe care le iubeşti”, a subliniat americanca.

Deși problemele medicale îi dau bătăi de cap, Serena Williams nu își dorește să părăsească competiția definitiv. Ea speră să se recupereze la timp pentru a face echipă cu Venus Williams.

„Mi-am sucit un genunchi la sfârşitul primului set, dar voi face tot ce pot să fiu pregătită pentru turneul de dublu”, a explicat jucătoarea. Conform informațiilor publicate de jurnaliștii britanici de la The Times, ar fi vorba despre o problemă apărută la genunchiul drept.

Decizia sportivei de a nu se prezenta la conferința de presă de marți seara a ridicat inițial semne de întrebare, fosta campioană riscând teoretic o sancțiune financiară importantă pentru încălcarea regulamentului media al turneului.

Pentru a clarifica situația, reprezentanții All England Club au trimis presei o declarație oficială semnată de Jill Smoller, agenta Serenei Williams. Din document reiese că absența de la întâlnirea cu jurnaliștii a fost una motivată medical, astfel că jucătoarea nu va fi penalizată.

Textul a explicat că, din cauza accidentării, jucătoarea americană a fost "scutită de obligaţiile sale media de către turneu şi echipele medicale ale circuitului feminin". Această hotărâre confirmă faptul că organizatorii au înțeles gravitatea situației de moment.

„A reuşit să plece de la complex fără ajutor marţi seara şi face tot posibilul pentru a fi pregătită să joace la dublu mai târziu în cursul săptămânii”, a adăugat Jill Smoller pentru a liniști fanii.

Meciul de marți a avut o semnificație aparte pentru fosta lideră mondială, fiind prima sa partidă oficială de simplu după o pauză de aproape patru ani. Ultima sa apariție data de la US Open 2022, când a fost învinsă în turul al treilea al competiției din New York.