Debut dureros pentru tenisul românesc pe iarba de la Londra. Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost învinsă de americanca Iva Jovic, cu 7-6 (7/1), 6-0, luni, în prima rundă a turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Partida s-a dovedit a fi mult mai complicată decât o arătau calculele de dinaintea meciului.

Cristian (28 ani, 37 WTA) s-a înclinat după o oră și jumătate în fața tinerei de 18 ani (16 WTA). Deși românca pornea cu prima șansă datorită experienței și clasamentului superior, adversara sa a gestionat mult mai bine momentele de presiune.

La prima lor confruntare, cele două jucătoare au avut un prim set echilibrat, decis în tiebreak, după care americanca a dominat clar actul secund, adjudecat la zero. Prăbușirea din setul al doilea a venit pe fondul unei pierderi de ritm a sportivei „tricolore”, care nu a mai găsit nicio soluție în fața atacurilor precise ale adversarei.

Statisticile meciului arată că Jovic a fost superioară la winners (19-12) şi a făcut mai multe erori neforţate (20-17). Această agresivitate sporită a tinerei din Statele Unite a înclinat definitiv balanța în favoarea ei. Pentru prezența pe tabloul principal de simplu de la Londra, Cristian va primi pentru participare 10 puncte WTA şi un cec de 80.000 de lire sterline.

Chiar dacă parcursul de pe tabloul de simplu s-a încheiat rapid, aventura londoneză nu s-a terminat pentru sportiva din România. Jaqueline Cristian va juca şi la dublu, alături de Irina Begu, urmând să le întâlnească în primul tur pe favoritele numărul patru, Elise Mertens (Belgia)/Shuai Zhang (China). Aceasta va fi o misiune extrem de dificilă, având în vedere statutul adversarelor, dar oferă o șansă excelentă de revanșă.

România păstrează în continuare speranțe pentru competiția din marea Britanie. Pe tabloul feminin de simplu se mai află trei românce: Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 17, va primi replica jucătoarei cehe Sara Bejlek.

De asemenea, fanii din țară vor putea urmări alte două dueluri extrem de interesante în runda inaugurală. Adversara Gabrielei Ruse va fi jucătoarea americană Caty McNally, iar Irina Begu o va înfrunta pe Katie Swan, într-un meci în care publicul gazdă va fi cu siguranță de partea sportivei din marea Britanie.