Emma Răducanu, nevoită să se retragă de la Wimbledon

Emma Răducanu nu va mai participa la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon, din cauza unei probleme de sănătate, potrivit unui anunț al sportivei.

Jucătoarea britanică de origine română, în vârstă de 23 de ani, clasată pe locul 33 în lume, a fost nevoită să se retragă din competiție din cauza unei fracturi de stres la piciorul drept, potrivit unui anunț făcut duminică seara.

Răducanu ar fi trebuit să intre pe teren luni, pe suprafața centrală numărul 1, pentru a o înfrunta pe croata Antonia Ruzic în primul tur al Grand Slam-ului de la Londra. Totul s-a năruit însă după un ultim control medical efectuat duminică seară.

„Am făcut tot ce am putut să fiu pregătită pentru mâine (luni), dar după un ultim examen medical în această seară, disconfortul minor pe care îl suportam s-a transformat într-o fractură de stres, iar medicii m-au sfătuit să nu mă mai forţez. Să joc la Wimbledon, în faţa publicului meu, înseamnă totul pentru mine, aşa că este foarte greu de acceptat”, a scris Emma Răducanu pe Instagram.

Britanica venea după un turneu foarte bun la Queen’s Club, unde a ajuns în finală cu doar două săptămâni înainte de Wimbledon, demonstrând o formă promițătoare pe iarbă. Performanța de la Queen’s îi dăduse speranțe mari suporterilor britanici, care așteptau cu nerăbdare o evoluție puternică a fostei campioane de la US Open 2021 pe iarba de la All England Club.

Anul trecut, Răducanu a reușit să ajungă până în runda a treia la Wimbledon, unde a fost învinsă de Arina Sabalenka. Evoluția ei din 2025 părea să anunțe un parcurs și mai bun, însă accidentarea de ultim moment i-a spulberat planurile.

Fractura de stres reprezintă o problemă serioasă și frecventă în tenis, necesitând de obicei o perioadă de repaus de câteva săptămâni. Momentan nu au fost comunicate detalii precise privind durata absenței, dar retragerea de la Wimbledon este o lovitură semnificativă pentru britanică, care spera să profite de susținerea extraordinară a publicului de acasă.

Emma Răducanu a devenit una dintre cele mai populare și apreciate jucătoare din circuitul feminin, iar absența ei va fi resimțită atât de organizatori, cât și de fanii turneului. (328 cuvinte)