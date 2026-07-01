Campionatul Mondial de Fotbal aduce în prim-plan confruntări spectaculoase în faza eliminatorie a șaisprezecimilor de finală. Urmează alte două zile intense de fotbal, în care marii favoriți dau piept cu echipe imprevizibile, gata să producă surpriza pe pământ american. Zilele de 1 și 2 iulie sunt marcate de dispute care promit goluri și dramatism, iar fanii de acasă trebuie să își potrivească ceasurile pentru a nu rata spectacolul televizat.

Ziua de miercuri, 1 iulie, propune două întâlniri extrem de interesante, unde forțele europene pornesc cu prima șansă, dar vor înfrunta adversari africani extrem de determinați.

Prima partidă a serii aduce pe teren naționala Angliei, una dintre pretendentele serioase la fazele finale ale acestui turneu. Duelul Anglia - RD Congo este programat să înceapă la ora 19:00, ora României. Fanii fotbalului pot urmări această confruntare în direct la TV pe postul Antena 1, dar și online pe platforma Antena Play.

Ceva mai târziu, în aceeași seară, se anunță un alt duel electrizant între Europa și Africa. Belgia se va măsura cu selecționata Senegalului, într-un meci în care ambele formații mizează pe un joc ofensiv și rapid. Partida Belgia - Senegal va începe la ora 23:00, ora României, și va fi transmisă în direct tot de Antena 1 și Antena Play.

Noaptea de miercuri spre joi aduce o partidă extrem de importantă pentru fanii din țară, chiar dacă fusul orar din Statele Unite ale Americii impune o oră de start destul de târzie pentru publicul european.

Selecționata Statelor Unite ale Americii, beneficiind de sprijinul masiv al propriilor suporteri pe teren propriu, va înfrunta o echipă arțăgoasă și bine organizată. Confruntarea SUA - Bosnia și Herțegovina este programată în calendarul competițional pe data de 2 iulie, la ora 03:00 dimineața, ora României.

Telespectatorii din România care doresc să urmărească această partidă live o pot viziona în direct pe Antena 1 și prin serviciul de streaming Antena Play.

Toate cele trei partide fac parte din faza eliminatorie a competiției, unde nicio echipă nu își mai permite pași greșiți, iar spectacolul fotbalistic din faza șaisprezecimilor de finală este garantat la fiecare oră de difuzare.