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Programul meciurilor de la Campionatul Mondial pe 1 și 2 iulie. Când joacă Anglia, Belgia și SUA

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Programul meciurilor de la Campionatul Mondial pe 1 și 2 iulie. Când joacă Anglia, Belgia și SUACampionatul Mondial / sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Campionatul Mondial de Fotbal aduce în prim-plan confruntări spectaculoase în faza eliminatorie a șaisprezecimilor de finală. Urmează alte două zile intense de fotbal, în care marii favoriți dau piept cu echipe imprevizibile, gata să producă surpriza pe pământ american. Zilele de 1 și 2 iulie sunt marcate de dispute care promit goluri și dramatism, iar fanii de acasă trebuie să își potrivească ceasurile pentru a nu rata spectacolul televizat.

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial pe 1 și 2 iulie. Când joacă Anglia, Belgia și SUA

Ziua de miercuri, 1 iulie, propune două întâlniri extrem de interesante, unde forțele europene pornesc cu prima șansă, dar vor înfrunta adversari africani extrem de determinați.

Prima partidă a serii aduce pe teren naționala Angliei, una dintre pretendentele serioase la fazele finale ale acestui turneu. Duelul Anglia - RD Congo este programat să înceapă la ora 19:00, ora României. Fanii fotbalului pot urmări această confruntare în direct la TV pe postul Antena 1, dar și online pe platforma Antena Play.

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Sursa foto: Freepik

Ceva mai târziu, în aceeași seară, se anunță un alt duel electrizant între Europa și Africa. Belgia se va măsura cu selecționata Senegalului, într-un meci în care ambele formații mizează pe un joc ofensiv și rapid. Partida Belgia - Senegal va începe la ora 23:00, ora României, și va fi transmisă în direct tot de Antena 1 și Antena Play.

Meciurile programate pe 2 iulie

Noaptea de miercuri spre joi aduce o partidă extrem de importantă pentru fanii din țară, chiar dacă fusul orar din Statele Unite ale Americii impune o oră de start destul de târzie pentru publicul european.

Selecționata Statelor Unite ale Americii, beneficiind de sprijinul masiv al propriilor suporteri pe teren propriu, va înfrunta o echipă arțăgoasă și bine organizată. Confruntarea SUA - Bosnia și Herțegovina este programată în calendarul competițional pe data de 2 iulie, la ora 03:00 dimineața, ora României.

Nu mai e loc de pași greșiți

Telespectatorii din România care doresc să urmărească această partidă live o pot viziona în direct pe Antena 1 și prin serviciul de streaming Antena Play.

Toate cele trei partide fac parte din faza eliminatorie a competiției, unde nicio echipă nu își mai permite pași greșiți, iar spectacolul fotbalistic din faza șaisprezecimilor de finală este garantat la fiecare oră de difuzare.

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