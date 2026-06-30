Vizita lui Nicolae Ceaușescu în Marea Britanie. Cum a ajuns dictatorul comunist în caleașca Reginei Elisabeta a II-a

În iunie 1978, Nicolae Ceaușescu a atins unul dintre vârfurile carierei sale internaționale. Liderul României comuniste, însoțit de Elena Ceaușescu, a fost primit în Marea Britanie cu ceremonialul complet al unei vizite de stat: întâmpinare regală, trăsură, banchet la Buckingham Palace, convorbiri la nivel înalt și contracte economice. Era de înțeles de ce se credea un Dumnezeu al diplomației mondiale.

Pentru propaganda de la București, imaginile cu Ceaușescu lângă Regina Elisabeta a II-a au reprezentat dovada supremă că România socialistă devenise un actor respectat în Occident.

Iluzia controlului unui om asupra unei țări primea o nouă confirmare.

În realitate, vizita din 13–16 iunie 1978 a fost rezultatul unui calcul rece al diplomației britanice. Londra vedea în Ceaușescu un lider comunist util, incomod pentru Moscova și interesat de tehnologie occidentală.

România, la rândul ei, căuta prestigiu, credite, licențe industriale și recunoaștere politică. Cercetarea istorică recentă, bazată pe documente britanice și românești declasificate, arată că vizita a fost, în același timp, apogeul imaginii externe a lui Ceaușescu și un semn al slăbiciunilor regimului, care aveau să se vadă dramatic în anii ’80.

Vizita a avut loc în perioada 13–16 iunie 1978 și este prezentată de sursele românești ca prima vizită românească la nivel prezidențial în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Unele surse, folosind fotografii din fondul Arhivelor Naționale ale României, indică drept moment de început întâmpinarea delegației conduse de Nicolae Ceaușescu de către membrii familiei regale britanice în Gara Victoria.

Sursele britanice confirmă importanța diplomatică a evenimentului. Pentru București, această imagine era aur propagandistic. Ceaușescu nu era doar primit la Londra, ci era așezat în centrul simbolic al monarhiei britanice.

În 1978, Ceaușescu beneficia încă de capitalul politic acumulat prin gesturile sale de autonomie față de Moscova. România stabilise relații diplomatice cu Republica Federală Germania, refuzase să rupă relațiile cu Israelul după Războiul de Șase Zile și condamnase intervenția sovietică în Cehoslovacia din 1968.

În logica Războiului Rece, aceste gesturi făceau din Ceaușescu un partener util pentru Occident, chiar dacă natura represivă a regimului comunist de la București era deja cunoscută.

Guvernul laburist condus de James Callaghan urmărea consolidarea relațiilor comerciale cu România. Presa și sursele istorice au subliniat ulterior că invitația nu a fost expresia unei simpatii personale a Reginei, ci decizia guvernului britanic, care folosea ceremonialul regal ca instrument diplomatic.

Documentele și analiza academică arată că ambele părți aveau ceva de câștigat. Marea Britanie spera la contracte, acces economic și influență într-o țară comunistă percepută ca mai independentă de URSS. Ceaușescu urmărea tehnologie, prestigiu și validare occidentală.

Ceremonialul a fost unul de prim rang. La sosire, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost întâmpinați la Victoria Station de Regina Elisabeta a II-a și de Prințul Philip, apoi au fost conduși spre Buckingham Palace în trăsuri regale.

La Palatul Buckingham a avut loc și banchetul de stat pentru președintele României și Elena Ceaușescu, eveniment documentat copios. Pentru propaganda comunistă, aceste secvențe au fost prezentate ca o consacrare personală a lui Ceaușescu. Televiziunea Română a produs un reportaj amplu despre vizită.

În relatările britanice de după 1989, vizita a rămas în memoria publică drept una dintre cele mai incomode primiri de stat ale domniei Elisabetei a II-a.

Fostul ministru britanic de Externe, David Owen, a relatat, potrivit The Independent, că Regina a lăsat să se înțeleagă că nu i-a plăcut vizita.

Presa britanică a reluat anecdota potrivit căreia suverana ar fi evitat întâlniri informale cu Ceaușescu în grădinile Palatului Buckingham. Această scenă ține însă de mărturii ulterioare și trebuie tratată ca atare.

Unul dintre obiectivele majore ale vizitei a fost cooperarea economică, în special în industria aeronautică. În a doua zi a vizitei, Ceaușescu s-a întâlnit cu premierul James Callaghan la 10 Downing Street, iar sursele video de arhivă menționează convorbirile purtate cu premierul britanic.

Momentul central economic a fost legat de acordurile din domeniul aviației. Surse de arhivă menționează că unul dintre punctele importante ale vizitei a fost semnarea unui acord prin care avioane și motoare britanice urmau să fie furnizate României și, ulterior, să fie fabricate în uzinele românești.

Acest proiect avea să devină programul ROMBAC 1-11. Contractul cu British Aerospace pentru fabricarea sublicențiată a avionului BAC 1-11, seriile 475 și 500, a fost semnat la Filton, lângă Bristol, la 15 iunie 1978, în prezența lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Contractul prevedea ca România să construiască până în 1995 un număr de 82 de aeronave sub denumirea ROMBAC 1-11.

În Parlamentul britanic, acordul a fost apărat în termeni economici și politici. În dezbaterea din Camera Lorzilor din 28 iunie 1978, s-a afirmat că negocierile cu România, conduse de președintele român, puteau aduce avantaje economice și politice considerabile pentru ambele țări.

Istoria ulterioară a programului ROMBAC a fost însă mult mai modestă decât ambițiile inițiale. Proiectul a devenit o vitrină a industriei socialiste, dar nu a reușit să transforme România într-un exportator major de avioane de pasageri. În acest sens, vizita din 1978 a fost nu doar un succes de imagine, ci și începutul unei iluzii industriale costisitoare.

În timpul vizitei, Ceaușescu a primit una dintre cele mai înalte distincții britanice acordate unui străin: titlul onorific de Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath. La rândul său, Regina Elisabeta a II-a a primit din partea liderului român Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România”.

După căderea regimului comunist, această decorație a devenit o problemă morală și politică pentru Londra. The National Archives consemnează existența unui dosar privind returnarea distincției GCB acordate lui Nicolae Ceaușescu, fost președinte al României. Presa românească a notat că, la 24 decembrie 1989, cu o zi înainte de execuția sa, Ceaușescu s-a numărat printre puținii cavaleri deposedați de rangul primit de la Coroana britanică.

Faptul că o asemenea onoare fusese acordată unui dictator comunist a alimentat, după 1989, critica retrospectivă a diplomației britanice. Totuși, judecata istorică trebuie plasată în contextul anului 1978: Occidentul nu îl vedea încă pe Ceaușescu prin prisma ultimului deceniu al dictaturii. Ci prin rolul său de comunist național, independent de Moscova și interesat de relații economice cu Vestul.

La întoarcerea în țară, Ceaușescu a prezentat vizita ca pe o mare victorie diplomatică și economică. Unele studii observă însă că, dincolo de triumfalismul oficial, documentele britanice și românești scot la iveală vulnerabilități ale regimului: dependență de tehnologie occidentală, obsesie pentru imagine, orgoliu industrial și nevoia de validare externă.

Acesta este paradoxul vizitei din 1978, așa cum vede și The Spectator. Ceaușescu a intrat la Buckingham Palace ca un lider comunist tratat cu onoruri regale, dar aceeași vizită a arătat cât de mult depindea regimul său de recunoașterea Occidentului. În fotografii, dictatorul român pare să fi cucerit Londra. În arhive, episodul arată mai degrabă o tranzacție politică: Marea Britanie oferea protocol și tehnologie, România oferea contracte și iluzia unei breșe în blocul sovietic.

La doar unsprezece ani distanță, imaginea s-a răsturnat complet. Omul plimbat în caleașca Reginei a fost executat în urma unui proces sumar, iar distincția britanică i-a fost retrasă. Vizita din Anglia a rămas astfel una dintre cele mai spectaculoase demonstrații ale felului în care diplomația Războiului Rece putea transforma, pentru câteva zile, un dictator într-un invitat de onoare al lumii libere.