Spionul României în două regimuri

Generalul de brigadă (Ret.) Alexandru Omeag a lucrat în cadrul Serviciului de Informații Externe timp de 30 de ani. A avut misiuni în spațiul occidental si CSI. Mottoul cărții sale, ce poate fi achiziționată pe site‐ul edituradecarte.ro: Alți stăpâni, aceleași metode! ilustrează perfect modul în care au fost construite capitolele cărții.

Lansarea cărții Spion în două regimuri, va fi subiectul podcastului de azi moderat de Dan Andronic, Mirel Curea și Alecu Racoviceanu. La lansare participă numeroși foști spioni, a căror identitate nu poate fi dezvăluită.