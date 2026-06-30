Julian Nagelsmann a declarat marți că nu intenționează să demisioneze din funcția de selecționer al Germaniei, după eliminarea surprinzătoare a echipei naționale de către Paraguay la loviturile de departajare, în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

Tehnicianul german a transmis că dorește să își ducă mandatul mai departe și că viitorul său depinde de decizia Federației Germane de Fotbal (DFB). Declarațiile au fost făcute pentru postul public ZDF și preluate de France 24.

Selecționerul a respins speculațiile privind o posibilă demisie și a afirmat că este pregătit să continue proiectul început la conducerea naționalei.

„Nu sunt genul de om care fuge. Vreau să continui, dar în fotbal nu depinde totul întotdeauna de tine. Dacă DFB nu mă mai vrea, să mă anunțe. În caz contrar, voi începe pregătirea pentru Liga Națiunilor și pentru Campionatul European”, a declarat Julian Nagelsmann pentru ZDF.

Antrenorul are contract cu Federația Germană de Fotbal până în 2028. El a preluat conducerea echipei naționale în septembrie 2023, cu obiectivul de a reconstrui reprezentativa după mai multe rezultate sub așteptări la turneele majore.

Germania a fost eliminată de Paraguay după un meci care s-a încheiat la egalitate, 1-1, după cele 120 de minute de joc. La loviturile de departajare, sud-americanii s-au impus cu 4-3 și au obținut calificarea în sferturile de finală.

Potrivit France 24, este pentru prima dată în istorie când Germania pierde o serie de lovituri de departajare la un Campionat Mondial, un moment considerat unul dintre cele mai dificile din istoria recentă a echipei.

Eliminarea din optimile Cupei Mondiale prelungește seria rezultatelor dezamăgitoare pentru Germania la marile competiții internaționale.

De la câștigarea titlului mondial în 2014, naționala germană nu a mai disputat finala niciunui turneu major și nu a reușit să revină în elita fotbalului internațional, în ciuda schimbărilor de la nivelul băncii tehnice și al lotului.