Zi liberă în Paraguay pentru a celebra victoria contra Germaniei

Președintele statului Paraguay, Santiago Pena, a declarat ziua de marți sărbătoare națională, pentru a celebra victoria neașteptată a echipei de fotbal a țării sale asupra Germaniei, care a dus la calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale, potrivit Reuters.

Echipa sud-americană a surclasat reprezentativa din Germania, țară care este cvadruplă campioană mondială, cu scorul de 4-3 la penalty-uri, după ce echipele au încheiat meciul la egalitate, scor 1-1, în prelungiri.

Paraguay a reușit astfel una dintre cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale.

„Astăzi, o țară întreagă sărbătorește”, a scris președintele paraguayan Santiago Pena pe rețeaua X, alături de o fotografie cu el în timp ce semna decretul.

„Acesta celebrează victoria unei echipe care reprezintă cea mai profundă parte a identității noastre: curajul, credința și puterea oamenilor care nu renunță niciodată”, a adăugat președintele din Paraguay.

Textul decretului, distribuit de Santiago Pena pe rețelele de socializare, spunea că victoria Paraguayului a depășit cu mult limitele sportului și a justificat o celebrare la nivel național.

„Guvernul nu poate rămâne indiferent față de această realizare extraordinară”, se arată în decretul semnat de președintele din Paraguay.

„Este necesar să se faciliteze reunirea tuturor paraguayenilor pentru a celebra această zi istorică”, a mai scris Santiago Pena.

Paraguay este a doua țară sud-americană care declară o zi liberă după un rezultat surpriză la Cupa Mondială împotriva reprezentativei de fotbal a Germaniei, în cadrul turneului.

Săptămâna trecută, președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a anunțat și el o zi liberă națională după ce țara sa a obținut o victorie cu 2-1 asupra germanilor în Grupa E, ajungând în faza eliminatorie de la Cupa Mondială.