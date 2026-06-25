Germania și Ecuador se întâlnesc joi seară, de la ora 23:00 (ora României), pe New York/New Jersey Stadium, într-un meci din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal 2026, competiție găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

Selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann, a ales o formulă puternică de start pentru confruntarea cu reprezentativa sud-americană. Veteranul Manuel Neuer se află între buturi, în timp ce Joshua Kimmich poartă banderola de căpitan. În ofensivă, nemții se bazează pe creativitatea lui Jamal Musiala și Florian Wirtz, susținuți de Leroy Sané, în spatele atacantului Kai Havertz.

De cealaltă parte, Ecuadorul condus de Sebastian Beccacece îl are căpitan pe experimentatul Enner Valencia. La mijlocul terenului, responsabilitatea jocului revine lui Moises Caicedo, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai naționalei sud-americane.

Ecuador

Hernan Galindez – Alan Franco, Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapie – John Yeboah, Moises Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo – Gonzalo Plata, Enner Valencia (căpitan).

Selecționer: Sebastian Beccacece.

Manuel Neuer – Joshua Kimmich (căpitan), Jonathan Tah, Antonio Rudiger, David Raum – Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha – Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz – Kai Havertz.

Selecționer: Julian Nagelsmann.

Pentru Ecuador, printre soluțiile de pe bancă se numără Pervis Estupinan, Kendry Paez, Kevin Rodriguez și Jordy Caicedo.

Germania îi are ca variante de schimb pe Leon Goretzka, Deniz Undav, Maximilian Beier, Angelo Stiller și Nadiem Amiri, alături de fundașii Waldemar Anton și Malick Thiaw.

Partida va fi arbitrată de americanca Tori Penso. Arbitri asistenți vor fi Brooke Mayo și Kathryn Nesbitt, tot din Statele Unite.

Al patrulea oficial este Campbell-Kirk Kawana-Waugh din Noua Zeelandă, iar arbitru asistent de rezervă va fi compatriotul său Isaac Trevis.

În camera VAR se vor afla Joe Dickerson (SUA), asistat de Fu Ming (China) și Khamis Al Marri (Qatar).