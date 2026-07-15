Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale după o victorie spectaculoasă în fața Angliei, scor 2-1, într-un meci disputat miercuri seară la Atlanta. Campioana mondială en-titre a revenit după ce a fost condusă cu 1-0, iar selecționerul Lionel Scaloni și-a lăudat jucătorii pentru evoluția avută.

„Această echipă nu încetează să mă surprindă”, a declarat Lionel Scaloni după succesul care a trimis Argentina în ultimul act al competiției.

Selecționerul argentinian a precizat că echipa sa va încerca să câștige finala, dar a avertizat că partida împotriva Spaniei va fi una extrem de dificilă.

„Vom încerca să câștigăm, vom da tot ce avem mai bun, dar după aceea va fi foarte dificil”, a spus Scaloni, referindu-se la meciul de duminică, în care Lionel Messi și colegii săi vor încerca să își apere trofeul cucerit în 2022, în Qatar.

Antrenorul Argentinei a vorbit despre determinarea echipei sale și rolul suporterilor în parcursul de la Cupa Mondială: „Ceea ce arată jucătorii este impresionant. Suntem cu adevărat unici și nu este vorba de aroganță, ci din adâncul inimii. Acești oameni ne-au purtat spre victorie astăzi”.

Lautaro Martinez a povestit după meci că i-a spus colegului său Alexis Mac Allister, înainte de partidă, că va marca în semifinala cu Anglia.

„L-am visat, jur. I-am spus lui Alexis că o să înscriu. I-am spus că o să intru pe teren și o să câștig meciul. Și mi-a revenit mie ocazia”, a declarat atacantul argentinian, potrivit FIFA. Martinez l-a lăudat și pe Enzo Fernandez, autorul unui gol spectaculos, și a afirmat că succesul confirmă valoarea actualei generații a Argentinei.

„Acum, că sunt mai calm, pot să vă spun că această echipă continuă să arate de ce este în stare”, a spus el.

Atacantul argentinian a explicat că momentul decisiv al partidei a venit după ce Anglia nu a mai reușit să mențină presiunea din prima parte a meciului.

„Englezii au obosit. Au presat timp de 60 de minute. După aceea, nu mai aveau nimic de dat. Au început să joace abia când au marcat”, a afirmat Martinez.

Potrivit acestuia, retragerea adversarilor le-a oferit argentinienilor mai mult spațiu pentru construcție: „Apoi s-au retras, iar asta ne-a oferit mai multă liniște când a venit vorba de circulația mingii. Am deschis jocul pe aripi și, în final, am marcat cele două goluri”.

Argentina va disputa duminică finala Cupei Mondiale împotriva Spaniei, încercând să își păstreze titlul mondial cucerit în urmă cu patru ani în Qatar.