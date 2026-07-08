Argentina a obținut una dintre cele mai spectaculoase calificări în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a întors un meci care părea pierdut în fața Egiptului. Campioana mondială en titre a revenit de la 0-2 și s-a impus cu 3-2, însă imaginile care au făcut înconjurul lumii au venit după fluierul final.

Selecționerul Lionel Scaloni nu și-a putut stăpâni emoțiile și a întrerupt interviul acordat imediat după meci, vizibil copleșit de ceea ce trăise pe teren.

Scaloni a ajuns în fața camerelor de televiziune la câteva minute după finalul partidei, însă a rezistat doar câteva secunde.

Cu lacrimi în ochi, selecționerul Argentinei și-a cerut scuze și a explicat că nu poate continua interviul.

„Nu pot să te privesc, îmi pare rău, sunt prea emoționat. Ce echipă grozavă, frate, asta e tot... Trebuie să plec, nu pot”, a spus Lionel Scaloni, înainte de a părăsi zona interviurilor.

Reacția antrenorului a devenit rapid virală pe rețelele sociale, mulți suporteri apreciind sinceritatea și emoția arătate după unul dintre cele mai dramatice meciuri ale turneului.

La Atlanta, Egiptul a fost foarte aproape de cea mai mare surpriză a Cupei Mondiale.

Yasser Ibrahim a deschis scorul în prima repriză, iar Lionel Messi a ratat un penalty în minutul 21, al doilea pe care îl irosește la această ediție a competiției. Starul Argentinei a mai lovit și bara din lovitură liberă, în timp ce portarul Mohamed El Shobeir a avut o prestație remarcabilă.

În repriza secundă, Ziko a dus scorul la 2-0 pentru Egipt, iar calificarea africaniilor părea tot mai aproape.

Totul s-a schimbat însă în ultimele minute.

Cristian Romero a redus din diferență în minutul 79, după o centrare perfectă a lui Messi, iar căpitanul Argentinei a restabilit egalitatea patru minute mai târziu.

Lovitura decisivă a venit în prelungiri, când Lautaro Martínez a centrat în careu, iar Enzo Fernández a înscris cu o lovitură de cap, stabilind scorul final, 3-2, și trimițând Argentina în sferturile de finală.

Desemnat omul meciului, după ce a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, Lionel Messi a vorbit despre dificultatea revenirii și despre caracterul echipei.

„Simțim o mare bucurie că am trecut în runda următoare, mai ales în felul în care am făcut-o. Este o emoție deosebită să revenim după ce am fost conduși cu 2-0. Am suferit mult, dar asta este Cupa Mondială, toate meciurile sunt strânse”, a declarat căpitanul Argentinei.

Messi a subliniat că golul marcat rapid de Cristian Romero a schimbat complet cursul partidei.

„Nu este ușor să răstorni un astfel de scenariu, dar această echipă nu renunță niciodată. Am avut norocul să marcăm repede prin Cuti Romero, iar asta ne-a dat încredere. Ce a făcut această echipă în acest meci este pur și simplu incredibil”, a spus atacantul.

Pe lângă calificarea dramatică, Lionel Messi și-a consolidat poziția de lider în clasamentul golgheterilor Cupei Mondiale.

Căpitanul Argentinei a ajuns la opt goluri la actuala ediție a turneului și la 21 de reușite înscrise în meciurile disputate la turneele finale ale Campionatului Mondial, confirmând încă o dată rolul decisiv pe care îl are în parcursul campioanei mondiale.