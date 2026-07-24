Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri, 24 iulie 2026, o atenționare hidrologică Cod galben de viituri, valabilă între orele 12:00 și 24:00, pentru sectoare de râuri din județele Alba, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău și Vrancea.

Avertizarea INHGA vine în contextul precipitațiilor prognozate și al propagării viiturilor, iar specialiștii atrag atenția că există risc de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și posibile inundații locale.

De asemenea, în toată țara, sunt așteptate creșteri ale debitelor și nivelurilor apelor, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Potrivit INHGA, atenționarea vizează în principal râuri din bazinele hidrografice:

Arieș;

Mureș;

Ialomița;

Cricovul Dulce;

Prahova;

Buzău;

Râmnicu Sărat;

Putna.

Hidrologii precizează că fenomenele sunt favorizate atât de cantitățile de precipitații estimate pentru următoarele ore, cât și de propagarea apelor pe cursurile deja alimentate de ploile recente.

Specialiștii recomandă populației să manifeste prudență pe durata atenționării și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă sau în zonele cu risc de inundare.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți de specialiști:

să nu traverseze râurile, torenții sau pâraiele;

să evite circulația cu autoturismul pe drumurile acoperite de apă;

să protejeze bunurile aflate în zone expuse inundațiilor;

să urmărească permanent informările și avertizările transmise de autoritățile competente.

Codul galben emis de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor rămâne în vigoare până vineri, la ora 24:00. Evoluția fenomenelor depinde de cantitățile de precipitații înregistrate în intervalul următor, iar autoritățile recomandă respectarea măsurilor de siguranță și monitorizarea comunicărilor oficiale.

Locuitorii din cele șapte județe vizate sunt îndemnați să rămână atenți la evoluția vremii și la avertizările autorităților, în condițiile în care ploile pot genera viituri rapide și inundații locale pe mai multe cursuri de apă.