Hidrologii au emis noi avertizări Cod galben și Cod portocaliu de inundații pentru numeroase râuri din România. Sunt așteptate viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și creșteri ale debitelor, care pot provoca inundații locale și depășirea cotelor de apărare. Reprezentanții Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) au anunțat că avertizările au intrat în vigoare luni, la ora 12:00, și rămân valabile până marți, la aceeași oră.

Specialiștii avertizează că, pe fondul ploilor abundente, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor pe mai multe cursuri de apă.

Avertizarea Cod galben vizează râuri din bazinele hidrografice Someșul Mare, Mureș, Olt, Olteț, Argeș, Ialomița, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Bârlad, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, Siret, Jijia, Prut, precum și râurile din Dobrogea.

Sunt vizate localități din județele Bistrița-Năsăud, Harghita, Mureș, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Buzău, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați, Suceava, Botoșani, Constanța și Tulcea.

Codul portocaliu este în vigoare pentru sectoare de râuri din bazinele hidrografice Râul Doamnei, Dâmbovița, Ialomița, Cricovul Dulce, Prahova, Buzău, Putna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Bârlad, Jijia și pentru râurile din județul Tulcea.

Zonele cele mai expuse se află în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamț, Covasna, Suceava, Vaslui, Iași, Galați, Botoșani și Tulcea.

Potrivit INHGA, există riscul producerii unor viituri rapide pe râurile mici, cu efecte severe la nivel local. De asemenea, nivelurile apelor pot crește rapid, existând posibilitatea depășirii cotelor de atenție și de apărare în unele zone.

Specialiștii atrag atenția că fenomenele hidrologice periculoase se pot manifesta și pe afluenții de dimensiuni reduse sau pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub avertizare.