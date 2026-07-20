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Intervenții după viitura din Bușteni. Pompierii au evacuat apa din mai multe gospodării

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Intervenții după viitura din Bușteni. Pompierii au evacuat apa din mai multe gospodăriiPompieri. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Pompierii din Prahova au intervenit pentru evacuarea apei din zece gospodării din Bușteni, afectate de viitura provocată de ploile torențiale căzute în Masivul Bucegi. Potrivit ISU Prahova, echipele de salvare au acționat și pentru reducerea riscului de inundații pe pârâul Valea Jepilor Mici, unde apa amenința să iasă din albie.

Pompierii au intervenit în zece gospodării

Luni dimineață, pompierii au intervenit și în Sinaia, unde au îndepărtat un copac căzut pe DN 71. Pe parcursul nopții de duminică spre luni, pompierii au folosit o motopompă pentru evacuarea apei din albia pârâului Valea Jepilor Mici, spun reprezentanții ISU.

Intervenția a fost necesară după ce un pod colmatat a împiedicat scurgerea normală a apei, existând riscul ca pârâul să iasă din matcă și să inunde zona locuită.

Bușteni

Dursa foto: Captură video

Viitura a blocat stațiunea Bușteni

Ruperea de nori produsă duminică în Munții Bucegi a generat o viitură care a afectat grav stațiunea Bușteni.Ploaia torențială căzută pe Valea Jepilor a dus la creșterea rapidă a debitului pârâului Jepi, care a ieșit din matcă.

Apa a adus pe DN 1 bușteni, pietre și cantități mari de nisip, ceea ce a dus la blocarea circulației și la afectarea mai multor zone din stațiune.

Vreme instabilă în următoarele zile. Vijeliile vor lovi din nou

Meteorologii anunță că valul de căldură începe să se retragă din majoritatea regiunilor, însă vremea va rămâne instabilă în următoarele zile. Deși temperaturile vor scădea treptat, sunt așteptate vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe zone ale țării.

Meteorologul ANM Meda Andrei a explicat că, luni, cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sudul Olteniei, în sudul și centrul-estul Munteniei, precum și în Dobrogea continentală, în special în județul Constanța. Maximele vor ajunge la 34-35 de grade Celsius, iar noaptea va rămâne tropicală. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală urmând să depășească pragul critic de 80 de unități.

Începând de marți, temperaturile vor scădea și în aceste regiuni. Valorile de 32-34 de grade vor mai putea apărea doar izolat în Lunca Dunării și, pe alocuri, în Banat. În restul țării, maximele vor coborî, în general, sub 30 de grade.

Totuși, răcirea vremii va fi însoțită de o accentuare a instabilității atmosferice. Pentru luni este în vigoare un cod de vreme severă în jumătatea de est a țării, precum și în Carpații Meridionali și Orientali.

Nopțile vor fi mai reci

Meteorologii avertizează că sunt posibile rafale de vânt de 50-70 km/h, iar în zonele montane viteza vântului poate depăși 80 km/h. De asemenea, sunt prognozate averse torențiale, cu cantități de apă de 20-30 l/mp și, izolat, de peste 50 l/mp, însoțite de grindină de mici dimensiuni.

Potrivit ANM, instabilitatea atmosferică va continua și în nopțile următoare și se va manifesta și marți și miercuri. Fenomenele se vor diminua treptat în a doua parte a săptămânii, însă până atunci, în centrul, sudul și estul țării, vor exista perioade cu furtuni care, pe intervale scurte, pot deveni severe.

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