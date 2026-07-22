Românii se confruntă în continuare cu vremea severă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o avertizare hidrologică de Cod Roșu pentru mai multe cursuri de apă din județele Dâmbovița și Prahova. Specialiștii avertizează că, din cauza ploilor abundente și a propagării apelor, există risc ridicat de viituri rapide și inundații locale.

Codul Roșu pentru fenomene hidrologice imediate este în vigoare în intervalul orar 04:10–12:00 și vizează mai multe râuri și afluenți din cele două județe.

Potrivit hidrologilor, cantitățile importante de precipitații căzute în ultimele ore, împreună cu cele prognozate, pot genera creșteri rapide ale debitelor și nivelurilor apelor.

„Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale. Totodată, sunt posibile creșteri de debite și niveluri, cu depășiri ale cotelor de pericol”, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Avertizarea vizează afluenții râului Cricovul Dulce din zona stației hidrometrice Moreni, precum și râurile Roșioara și Seaca, afluenți ai râului Provița.

În aceste zone, specialiștii apreciază că probabilitatea producerii unor viituri rapide este foarte ridicată.

INHGA le recomandă celor din localitățile vizate să nu se apropie de cursurile de apă și să evite traversarea zonelor inundate, indiferent de mijlocul de deplasare.

„Având în vedere nivelul ridicat de pericol asociat Codului Roșu, recomandăm populației din zonele vizate să evite orice deplasare în apropierea cursurilor de apă, a torenților, pâraielor, podurilor și podețelor și să nu încerce traversarea zonelor inundate, nici pe jos, nici cu autovehiculele”, avertizează reprezentanții Institutului.

Hidrologii îi îndeamnă pe locuitorii din zonele expuse riscului de inundații să se deplaseze către locuri aflate la altitudine mai mare și să respecte toate măsurile dispuse de autorități.

„Persoanele aflate în zone expuse riscului trebuie să se îndrepte către locuri mai înalte și sigure, să își protejeze viața înaintea bunurilor și să respecte fără întârziere măsurile dispuse de autorități, inclusiv eventualele indicații de evacuare. Este esențială urmărirea permanentă a comunicărilor oficiale transmise de autoritățile locale și de structurile pentru situații de urgență”, se mai arată în avertizarea INHGA.