Ploile abundente din ultimele ore au provocat acumulări importante de apă în mai multe localități din județul Prahova, iar pompierii intervin pentru evacuarea apei din locuințe și gospodării. Cele mai afectate zone sunt Păulești și Filipeștii de Târg. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, intervențiile sunt în desfășurare în mai multe puncte din județ.

În Filipeștii de Târg, pe strada Republicii, acționează pompierii Gărzii de Intervenție Băicoi. De asemenea, în Filipeștii de Pădure, pe strada Gării, intervin pompierii Detașamentului Moreni din cadrul ISU Dâmbovița, care acordă sprijin echipelor din Prahova.

O altă intervenție are loc în comuna Păulești, pe strada Gențianei, unde acționează pompierii Detașamentului 1 Ploiești.

Echipajele de intervenție acționează și în comuna Blejoi, pe strada Nicolae Iorga, precum și în satul Valea Popii din comuna Valea Călugărească, unde pompierii încearcă să limiteze efectele inundațiilor provocate de ploile torențiale.

În total, zece echipaje dotate cu motopompe sunt mobilizate în teren, inclusiv un echipaj venit în sprijin din județul Dâmbovița.

Reprezentanții ISU Prahova au precizat că, până în prezent, nu au fost raportate situații în care persoane sau animale să fie surprinse de acumulările de apă.

„Până în acest moment, nu au existat persoane sau animale surprinse de acumulările de apă, situaţii în care să se impună evacuarea acestora”, au anunțat reprezentanții ISU Prahova.

Prahova, sub Coduri de vreme rea. Avertizările de vreme severă rămân în vigoare

Județul Prahova se află sub incidența unei avertizări meteorologice Cod portocaliu de ploi torențiale, valabilă până la ora 09:00.

Totodată, autoritățile au emis un Cod roșu hidrologic până la ora 12:00, iar populația din zonele vizate a fost avertizată prin mesaje RO-Alert.