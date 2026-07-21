Cod roșu de inundații pentru Prahova și Dâmbovița

Județele Prahova și Dâmbovița se află sub avertizare de cod roșu de viituri și inundații, iar autoritățile au fost mobilizate pentru intervenții în cursul nopții. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că sistemele actuale de protecție nu acoperă necesarul la nivel național și că reducerea riscurilor presupune investiții ample în infrastructura împotriva inundațiilor.

Avertizarea vine la câteva zile după ce viiturile au provocat distrugeri în Bușteni. Instituțiile responsabile au fost informate din timp cu privire la riscurile din zonele vizate, iar echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze în cazul în care situația se agravează.

Diana Buzoianu a afirmat că infrastructura existentă nu este suficientă pentru a răspunde riscurilor de inundații din întreaga țară. Ministrul a invocat și concluziile unui studiu realizat de Banca Mondială, potrivit căruia sunt necesare investiții consistente în lucrările de apărare.

„Răspunsul onest astăzi este că infrastructura împotriva inundațiilor nu acoperă nevoia întregii țări”, a declarat Diana Buzoianu la Digi24.

Potrivit ministrului, în acest an au fost demarate mai multe lucrări pentru infrastructura critică, iar bugetele alocate acestui sector au ajuns la un nivel record.

Finanțarea proiectelor ar urma să fie susținută și prin mecanismul apei, adoptat recent, care trebuie să asigure resursele necesare pentru continuarea investițiilor.

În ceea ce privește situația din Prahova, Diana Buzoianu a spus că instituțiile au primit avertizările transmise de Administrația Națională de Meteorologie și au avut timp să pregătească măsurile necesare înainte de manifestarea fenomenelor periculoase.

„Toată lumea este mobilizată”, a spus Diana Buzoianu, adăugând că, spre deosebire de alte episoade din trecut, inundațiile din această perioadă nu au provocat pierderi de vieți omenești și au afectat punctual anumite localități, nu zone extinse din mai multe județe.

Ministrul a declarat că România nu dispune în prezent de o măsură rapidă prin care să elimine riscurile generate de astfel de fenomene. Diana Buzoianu a avertizat că „o soluție pe termen scurt de adaptare a țării noastre împotriva inundațiilor nu există”, iar lucrările de protecție trebuie continuate pe termen mediu și lung.

Sprijinul destinat locuitorilor ale căror gospodării au fost afectate de inundații urmează să fie analizat de Executiv în ședința programată joi.

Diana Buzoianu a afirmat că, până în acest moment, nu a fost adoptată o decizie privind sumele sau măsurile care vor fi acordate sinistraților.

„La acest moment nu avem încă o decizie luată, dar sunt convinsă că vor fi alocate resurse acolo unde va fi nevoie.

De-a lungul anilor, în cazul inundațiilor s-au întâmplat aceste aspecte, dar nu este atribuția Ministerului Mediului în aspect. E stabilită o ședință de guvern pentru joi”, a explicat ministrul.