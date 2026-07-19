Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a criticat modul în care au fost desfășurate acțiunile de demolare a unor terase de pe litoral în plin sezon estival. Acesta a spus că verificările și măsurile dispuse de autorități ar fi trebuit efectuate înainte de deschiderea sezonului sau după încheierea acestuia, nu în perioada în care afacerile funcționează la capacitate maximă.

„Nu putea să facă aceste controale înainte de începerea activităţii acestora? Nu, pentru că atunci nu era circul suficient. Ştie oare d-ra Buzoianu ce înseamnă asta pentru un antreprenor? Dincolo de investiţia pierdută, oameni concediaţi în plină vară, taxe mai mici la buget, scăderea vânzărilor furnizorilor acelor terase?”, a scris liderul senatorilor PSD.

Acesta consideră că efectele măsurilor sunt resimțite nu doar de proprietarii teraselor, ci și de angajați, furnizori și de bugetul de stat.

În aceeași postare, Daniel Zamfir a lansat critici la adresa ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, despre care afirmă că nu cunoaște dificultățile cu care se confruntă antreprenorii.

„Diana Buzoianu nu a construit nimic în viaţa ei, n-a plătit vreodată salariul unui angajat şi nu a avut în viaţa ei grija plăţii impozitelor şi taxelor, fiind o angajată a unui birou de avocatură”, a susținut senatorul PSD.

Daniel Zamfir spune că nu contestă faptul că eventualele construcții ilegale trebuie sancționate, însă consideră că intervenția autorităților ar fi trebuit programată după încheierea sezonului estival.

„Sunt convins că acum secta buzoienilor şi miruţilor vor sări că sunt ilegale şi trebuiau demolate. Nu se putea face asta în septembrie? Nu, sigur că nu”, a mai afirmat liderul senatorilor PSD.

Declarațiile sale vin în contextul acțiunilor desfășurate pe litoral, unde autoritățile au demarat controale și au dispus demolarea unor terase considerate neconforme cu legislația în vigoare.