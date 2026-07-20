Probleme cu apa potabilă în Prahova după furtună. Hidro Prahova a anunțat luni întreruperea furnizării apei potabile în mai multe zone din orașul Breaza și comuna Adunați, după ce alimentarea cu energie electrică a unei stații de pompare a fost afectată de vremea severă. Restricția este valabilă până marți dimineață, cu posibilitatea de a fi prelungită.

Locuitorii din mai multe zone ale orașului Breaza și din comuna Adunați rămân fără apă potabilă de luni seară până marți dimineață, din cauza problemelor apărute la alimentarea cu energie electrică a stației de pompare SP4.

Operatorul Hidro Prahova a anunțat că furnizarea apei este oprită începând de luni, de la ora 19:30, și ar urma să fie reluată marți, 21 iulie, la ora 09:00.

„Din cauza condiţiilor meteorologice şi a întreruperii alimentării cu energie electrică la staţia de pompare SP4, furnizarea apei potabile va fi întreruptă începând cu ora 19:30 până în data de 21.07.2026, ora 09.00, cu posibilitate de prelungire” anunţă, luni după-amiază, compania Hidro Prahova SA.

Întreruperea îi afectează pe abonații din mai multe cartiere ale orașului Breaza, precum și pe cei din comuna Adunați.

Hidro Prahova anunță că furnizarea apei va fi reluată treptat, după remedierea avariei și repornirea sistemului de alimentare. Intervalul comunicat poate fi prelungit dacă intervenția nu va fi finalizată până marți dimineață.

Problemele au apărut în urma furtunilor care au lovit județul Prahova și au provocat inundații în zeci de gospodării din Breaza, Comarnic și Adunați.

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