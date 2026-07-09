Decizie importantă pentru elevi. Curtea de Apel București a pronunțat o hotărâre importantă privind modul în care trebuie interpretate regulile referitoare la accesul elevilor la lucrările susținute la concursurile și olimpiadele școlare. Instanța a analizat procedurile de contestare a rezultatelor și prevederile care reglementează dreptul candidaților de a-și vizualiza lucrările, potrivit firmei de avocatură Berechet Rusu Hiriț.

Decizia vizează dispozițiile din Ordinul ministrului Educației nr. 3035/2012 și din Regulamentul specific al Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Română, iar una dintre principalele clarificări privește semnificația termenului de „lucrare”.

Judecătorii au stabilit că această noțiune nu se limitează doar la proba scrisă susținută de elev, ci include și partea de evaluare, respectiv corectura și punctajele acordate.

Potrivit Curții de Apel București, termenul „lucrare” este „suficient de cuprinzător pentru a permite transparența dorită” și reprezintă o „unitate juridică și materială care cuprinde atât proba scrisă, cât și evaluarea acesteia (corectura și punctajele parțiale)”.

Instanța a respins cererea de anulare a prevederilor analizate, însă a arătat că normele existente nu interzic elevilor accesul la informațiile privind modul în care au fost evaluate lucrările.

Judecătorii au reținut că dispozițiile contestate „nu conțin dispoziții prin care să fie interzis în mod expres dreptul candidatului de a vizualiza borderoul de corectare” și nici nu limitează accesul la baremul folosit de profesorii evaluatori.

Curtea a făcut însă diferența între legalitatea regulilor stabilite prin actele normative și modul în care acestea sunt aplicate de autorități în practică.

Potrivit instanței, dacă un candidat primește acces la lucrare abia după expirarea termenului necesar pentru formularea unei contestații, problema poate ține de conduita autorității, nu de conținutul normei.

„Dacă în fapt autoritatea a permis vizualizarea abia după expirarea termenului, aceasta poate reprezenta o vătămare rezultată din conduita administrativă, iar nu din conținutul normei”, se arată în hotărâre.

Interpretarea stabilită de Curtea de Apel București are relevanță și pentru regulamentele actuale privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare, deoarece noile prevederi păstrează aceeași formulare referitoare la dreptul de vizualizare a lucrării.