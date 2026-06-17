Masacrul provocat de teroriști palestinieni în satul olimpic de la Munchen, la 5 septembrie 1972, este cea mai mare tragedie din sportul mondial. Un comando armat al unei grupări clandestine, botezată ad-hoc Septembrie Negru, a atacat delegația Israelului. 18 oameni au murit, din care 5 erau teroriști.

Pentru România Socialistă tragedia era o situație diplomatică delicată care trebuia gestionată atât la Extern, cât și la Intern. În 1969, Nicolae Ceaușescu începuse ”baletul” independenței față de politica externă dictată de la Kremlin și în Orientul Mijlociu, același ”balet” pe care îl făcea și legat de Beijing și Washington.

România era singura care păstrase legături diplomatice în Israel, încălcând flagrant decizia Moscovei, și încerca să medieze pacea cu Egiptul, dar avea și ”legături frățești” cu Yasser Arafat, liderul Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Cei doi, Ceaușescu și Arafat, se întâlniseră chiar în 1972, anul Jocurilor Olimpice de la Munchen, la Cairo.

Luptătorii din Septembrie Negru proveneau chiar din taberele de pregătire ale OEP iar delegații uciși mișelește erau glorii ale Israelului.

Pe plan intern, așa cum am prezentat în cazul lui Aldo Moro se optează pentru un control centralizat al informațiilor care urmau să ajungă la public. Deși toate ziarele mari românești aveau corespondenți în Germania federală (cea de dincolo de Zidul Berlinului și de Cortina de Fier) informațiile despre masacru și anchetă erau doar cele trecute prin filtrul Agerpres, agenția oficială de informații publice.

Așa că în toate publicațiile și la radio și televiziune se putea citi un singur text!

Informația Bucureștiului din 6 septembrie 1972:

München 8 (Agerpres). Atentatul întreprins ieri asupra membrilor echipei israeliene la Jocurile Olimpice de la Munchen de către membrii comandoului palestinian ,,Septembrie Negru“ s-a soldat cu un bilanţ tragic: toţi cei nouă ostateci israelieni au fost împuşcaţi de membrii comandoului.

De asemenea, cinci dintre aceştia au fost ucişi, în urma unui schimb de focuri cu poliţiştii vest-germani. După cum relatează agenţiile de presă, în urna discuţiilor purtate cu oficialităţi ale Comitetului Olimpic Internaţional şi ministrul de interne vest-german Hans Dietrich Genscher cu autorii atentatului, s-a convenit ca aceştia, împreună cu ostatecii, să fie transportaţi de la cantonamentul echipei israeliene din satul olimpic, la bordul a două elicoptere, la aeroportul Fürstenfeldbruck, de unde sa poată părăsi teritoriul R.F. a Germaniei, cu un avion pus la dispoziţie de autorităţile vest-germane.

Între timp, poliţia landului Bavaria înconjurase perimetrul aeroportului, încercînd să întindă o cursă autorilor atentatului. La ieşirea acestora din elicoptere s-a angajat un schimb de focuri, în urmă căruia patru dintre membrii grupului de comando palestinian au fost ucişi.

Imediat, ostatecii israelieni din primul elicopter au fost împuşcaţi de un membru al comandoului, iar al doilea elicopter a explodat, datorită unei grenade aruncate de un alt palestinian. În urma schimbului de focuri, pilotul unuia din elicoptere şi un poliţist vest-german şi-au pierdut, de asemenea, viaţa. Bilanţul tragicului incident se ridică astfel la 18 morţi: 11 sportivi israelieni, cinci membri ai comandoului şi doi vest-germani.

Secretarul general al O.N.U. Kurt Waldheim şi-a exprimat profunda amărăciune şi oroarea pe care le resimte în urma evenimentelor de la München, arătind că „în ciuda tuturor eforturilor celor care au încercat «să evite această tragedie absurdă, nici un cuvînt nu poate exprima indignarea provocată în rândul tuturor oamenilor de bună credinţă de acest îngrozitor eveniment”.

Preşedintele S.U.A., Richard Nixon, a declarat că a fost profund zguduit de demodămîntul acestui incident tragic şi şi-a exprimat compasiunea pentru familiile victimelor nevinovate. Premierul canadian, Pierre Eliott Trudeau, a dat glas, în numele tuturor canadienilor, sentimentelor de oroare şi dezaprobare pentru evenimentele tragice care au lovit echipa israeliană la München.

„Repulsia pe care o resimţim pentru actele de terorism, a subliniat el, este cu atît mai intensă atunci cînd asemenea acţiuni pline de laşitate sunt comise într-un moment şi într-un loc consacrate fraternităţii umane”.

Papa Paul al VI-lea a condamnat la rîndul său, în termeni vehemenţi, atentatul Comis marţi la Munchen. Guvernul japonez a exprimat ,,vii regrete“ în legătură cu evenimentul tragic din orașul Olimpiadei și a calificat atacul drept lipsit de orice scuză.

„Faptul că un asemenea atac s-a petrecut tocmai la Jocurile Olimpice adaugă o notă de cinism oribil sălbăticiei atentatului“, a declarat miercuri premierul australian McMahon. Conducerea Comitetului Olimpic Cehoslovac şi-a exprimat regretul în legătură cu incidentul ale cărui jertfe au fost cîţiva oameni. Conducerea delegaţiei cehoslovace respinge acest act care a periclitat în mod serios desfăşurarea Jocurilor Olimpice, manifestare care contribuie la întărirea păcii, prieteniei şi colaborării dintre sportivii din întreaga lume.

Declaraţia conducerii Comitetului Olimpic polonez condamnă actele de teroare prin care a fost încălcat spiritul paşnic al Olimpiadei. „Această crimă — se arată în declaraţie — este orientată împotriva ideilor care ne-au adunat pe toți la München. Într-un comentariu al postului de radio Budapesta care condamnă acţiunea teroristă din satul olimpic se arată că „Întreaga lume a aflat cu profundă surpriză despre aceste fapte. Teroriștii nu se pot baza pe sprijin și simpatie” — continuă comentariul.

Într-un comentariu publicat la 6 septembrie ziarul „Neues Deutschland“ scrie: ,,în R.D.G. se condamnă cu hotărire atacul terorist împotriva Jocurilor Olimpice de la München. Crima care s-a petrecut în satul olimpic este pe cît de înspăimîntătoare, pe atît de lipsită de orice sens“. Asasinatul politic pe locul Olimpiadei, scrie ziarul, constituie o lovitura grea împotriva sensului nobil al jocurilor, călăuzite de ideea fundamentală „de a-i uni pe sportivii din întreaga lume în cadrul unor competiţii echitabile şi de a contribui astfel la Stabilirea de relaţii paşnice“.

În numele Prezidiului Partidului Comunist German, Hermann Gautiser a condamnat atacul lansat de teroriştii arabi împotriva sportivilor israelieni. Această acţiune provocatoare a partizanilor arabi, a afirmat el, va aduce cele mai grele daune mişcării de eliberare arabe. P. C. German a salutat de la bun început desfăşurarea Jocurilor Olimpice de la München, considerînd-o ca o posibilitate rodnică de destindere şi promovare a colaborării internaţionale.

Pe Stadionul Olimpic din Munchen, străjuit de drapelele coborite în bernă ale ţărilor participante, a avut loc, azi dimineaţă (ziarul Informația Bucureștiului apărea după prânz n.n.) ceremonia funerară, în memoria celor 11 membri ai echipei Olimpice israeliene, victime ale atentatului comis de grupul de terorişti palestinieni. Au fost de faţă preşedintele R. F. a Germaniei, Gustav Hannemarm, cancelarul Willy Brandt, alţi membri ai guvernului vest-german. Discursul funebru a fost rostit de Willy Daurtre, preşedintele Comitetului Olimpic vest-german.

Comitetului Olimpic Internațional a anunţat că, datorită evenimentelor survenite, programul întrecerilor sportive, care va fi reluat azi dupa-amiază, va fî decalat cu o zi, festivitatea de închidere a Jocurilor Olimrpice urmînd sa aibă joc luni, 11 septembrie.