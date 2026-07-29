Politica

Ministrul Dragoș Pîslaru a obținut o locuință de serviciu în București, deși are două case în Capitală. Apartamentul primit are 5 camere, lângă Arcul de Triumf

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Ministrul Dragoș Pîslaru a obținut o locuință de serviciu în București, deși are două case în Capitală. Apartamentul primit are 5 camere, lângă Arcul de TriumfDragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Fostul ministru interimar al Muncii și actualul ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a obținut o locuință de serviciu de lux în București, deși mai avea două case în oraș. A apelat la un artificiu nedemn pentru a eluda condițiile legale impuse de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS).

De la refuz la obținerea locuinței

Conform informațiilor prezentate la România TV, pe 26 iunie și 3 iulie 2025, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a solicitat RAPPS o locuință de serviciu pentru ministrul Pîslaru. Solicitarea a fost respinsă inițial pe 18 iulie, pe motiv că acesta deținea deja două proprietăți în București, o casă și un apartament, nerespectând astfel criteriile legale.

Nemulțumit de refuz, Dragoș Pîslaru a revenit cu o nouă solicitare pe 28 iulie. Ulterior, pe 8 august 2025, RAPPS a aprobat acordarea unei locuințe de serviciu generoase: un apartament de cinci camere, cu o suprafață utilă de 123 de metri pătrați, situat într-o zonă exclusivistă de pe Șoseaua Kiseleff, în apropiere de Arcul de Triumf.

Artificiul folosit de Dragoș Pîslaru

Cum a reușit ministrul să obțină aprobarea? Între momentul refuzului inițial și aprobarea ulterioară, proprietățile din București ale lui Dragoș Pîslaru au dispărut "strategic" din declarația sa de avere.

Se pare că, pentru a se încadra în criteriile legale, el a donat cele două locuințe din Capitală mamei sale.

Casă de lux în Belgia

În mod ironic, în timp ce se "elibera" de proprietățile din București pentru a primi o locuință de la stat, Pîslaru și soția sa achiziționaseră o vilă somptuoasă în Belgia. Această proprietate, o vilă de 225 de metri pătrați situată într-un cartier luxos din apropierea Bruxelles-ului, ar avea o valoare estimată la o jumătate de milion de euro.

Mai mult, potrivit unor documente prezentate, Dragoș Pîslaru ar deconta de la stat cheltuieli de aproximativ 1.000 de euro pe săptămână pentru a călători la familia și proprietatea din Bruxelles.

Un ministru întreținut de nevastă

Aceste informații au ieșit la iveală în contextul în care Dragoș Pîslaru a susținut public că are venituri mici și este "întreținut" de soția sa, deși declara un venit lunar substanțial.

Mai mult, reportajul România TV subliniază contrastul dintre luxul în care pare să trăiască ministrul și nemulțumirile sociale legate de legea salarizării, pe care el o gestionează, o lege care a provocat proteste ale profesorilor și personalului medical, categorii afectate de scăderi salariale.

Reporterii RTV sugerează că ministrul este mai preocupat de bunăstarea personală decât de rezolvarea problemelor curente, cum ar fi absorbția fondurilor din PNRR, care sunt în pericol de a fi pierdute.

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