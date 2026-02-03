Politica

Dacă Rusia atacă Țările Baltice, România respectă articolul 5, anunță șeful Armatei

Comentează știrea
Dacă Rusia atacă Țările Baltice, România respectă articolul 5, anunță șeful ArmateiArmata romana. Sursa foto: MaPN
Din cuprinsul articolului

România va respecta fără echivoc angajamentele asumate în cadrul NATO în cazul unui atac militar asupra statelor baltice, a anunțat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, la TVR Info.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor de securitate din estul Europei și subliniază rolul României ca stat membru al Alianței Nord-Atlantice, parte a mecanismului de apărare colectivă prevăzut de Tratatul NATO.

România, în cazul unui atac militar

Întrebat ce ar presupune pentru România un eventual atac al Federației Ruse asupra Estoniei, Letoniei sau Lituaniei, generalul Gheorghiță Vlad a explicat că reacția alianței este una ferm stabilită și nu lasă loc de interpretări. Potrivit acestuia, un asemenea scenariu ar activa automat Articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

Generalul Gheorghiţă Vlad

Generalul Gheorghiţă Vlad. Sursa foto: Captură video Facebook

Șeful Statului Major al Apărării a arătat că alianța dispune de determinarea și capacitatea necesare pentru a răspunde prompt unei agresiuni, iar mecanismul de reacție este deja definit la nivel strategic. Mesajul transmis este unul de descurajare, menit să evidențieze unitatea și coerența NATO în fața oricărei amenințări la adresa teritoriului aliat.

Consiliul Concurenței, așteptat să dea verdictul în ancheta legată de ROBOR. Decizie cu impact major asupra românilor care au credite
Consiliul Concurenței, așteptat să dea verdictul în ancheta legată de ROBOR. Decizie cu impact major asupra românilor care au credite
Vreme nebună în ultima lună de iarnă. Primăvara vine cu temperaturi neobișnuit de ridicate
Vreme nebună în ultima lună de iarnă. Primăvara vine cu temperaturi neobișnuit de ridicate

În acest context, generalul a confirmat explicit că România ar participa la apărarea unui stat aliat atacat, subliniind că solidaritatea nu este doar un principiu teoretic, ci o obligație concretă asumată prin tratate internaționale. Implicarea României ar fi parte a unui răspuns coordonat, construit pe baza planurilor regionale aprobate de alianță.

Strategia NATO

Potrivit conducerii militare române, un eventual conflict major în zona de nord-est a flancului estic al NATO nu ar rămâne izolat. Reacția ar implica și statele din sud-estul Europei, inclusiv România, tocmai pentru a preveni apariția unor vulnerabilități strategice în alte regiuni ale alianței.

Strategia NATO presupune o distribuire echilibrată a forțelor și responsabilităților, astfel încât apărarea să fie eficientă pe întregul flanc estic.

nato

nato / sursa foto: dreamstime.com

Generalul Gheorghiță Vlad a explicat că nu toate statele membre ar fi desfășurate în același punct geografic. Fiecare țară are roluri și misiuni clar definite, stabilite anterior în documentele de planificare strategică. Această abordare urmărește să evite concentrarea excesivă a resurselor într-o singură zonă și să mențină capacitatea de reacție în ansamblul spațiului aliat.

În viziunea Statului Major al Apărării, coordonarea dintre aliați ar fi una totală, fiind asigurată de structurile de comandă ale NATO. Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) ar avea responsabilitatea conducerii operațiunilor militare, utilizând instrumentele necesare pentru a atinge obiectivele stabilite într-un interval de timp cât mai scurt.

Ce spune Gheorghiță Vlad

Oficialul român a subliniat că planurile NATO sunt construite tocmai pentru a face față unor situații de criză complexe, iar scenariile de apărare colectivă sunt analizate constant. Această pregătire continuă este menită să asigure un răspuns rapid și coerent, reducând riscurile escaladării necontrolate și protejând integritatea teritorială a statelor membre.

Declarațiile generalului Gheorghiță Vlad vin într-un moment în care securitatea regională rămâne o preocupare majoră pentru aliații NATO, pe fondul conflictului din Ucraina și al retoricii tot mai dure din partea Moscovei.

Mesajul transmis de conducerea militară română este unul de fermitate și predictibilitate: România își respectă angajamentele internaționale și face parte activ din arhitectura de securitate euro-atlantică.

Prin aceste precizări, Statul Major al Apărării reafirmă poziția României ca partener de încredere în cadrul NATO și transmite că orice amenințare la adresa unui aliat va primi un răspuns colectiv, conform principiilor care stau la baza alianței.

1
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:10 - Billie Eilish, ironizată pentru declarațiile despre „pământ furat”. „Donați totul și plecați!”
09:59 - Consiliul Concurenței, așteptat să dea verdictul în ancheta legată de ROBOR. Decizie cu impact major asupra românilor...
09:52 - Obuz din Primul Război Mondial găsit în rectul unui bărbat
09:46 - Președintele Columbiei, primit de Trump la Casa Albă
09:41 - Intervenție de urgență în apropiere de portul Sulina. Marinar cu probleme medicale, preluat de salvatori
09:32 - Eșecul Taxei Bolojan de 25 RON/colet. Cum a pierdut România statutul de hub-ul de E-commerce în favoarea Ungariei. Ex...

HAI România!

Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare

Proiecte speciale