Dacă Rusia atacă Țările Baltice, România respectă articolul 5, anunță șeful Armatei

România va respecta fără echivoc angajamentele asumate în cadrul NATO în cazul unui atac militar asupra statelor baltice, a anunțat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, la TVR Info.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor de securitate din estul Europei și subliniază rolul României ca stat membru al Alianței Nord-Atlantice, parte a mecanismului de apărare colectivă prevăzut de Tratatul NATO.

Întrebat ce ar presupune pentru România un eventual atac al Federației Ruse asupra Estoniei, Letoniei sau Lituaniei, generalul Gheorghiță Vlad a explicat că reacția alianței este una ferm stabilită și nu lasă loc de interpretări. Potrivit acestuia, un asemenea scenariu ar activa automat Articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

Șeful Statului Major al Apărării a arătat că alianța dispune de determinarea și capacitatea necesare pentru a răspunde prompt unei agresiuni, iar mecanismul de reacție este deja definit la nivel strategic. Mesajul transmis este unul de descurajare, menit să evidențieze unitatea și coerența NATO în fața oricărei amenințări la adresa teritoriului aliat.

În acest context, generalul a confirmat explicit că România ar participa la apărarea unui stat aliat atacat, subliniind că solidaritatea nu este doar un principiu teoretic, ci o obligație concretă asumată prin tratate internaționale. Implicarea României ar fi parte a unui răspuns coordonat, construit pe baza planurilor regionale aprobate de alianță.

Potrivit conducerii militare române, un eventual conflict major în zona de nord-est a flancului estic al NATO nu ar rămâne izolat. Reacția ar implica și statele din sud-estul Europei, inclusiv România, tocmai pentru a preveni apariția unor vulnerabilități strategice în alte regiuni ale alianței.

Strategia NATO presupune o distribuire echilibrată a forțelor și responsabilităților, astfel încât apărarea să fie eficientă pe întregul flanc estic.

Generalul Gheorghiță Vlad a explicat că nu toate statele membre ar fi desfășurate în același punct geografic. Fiecare țară are roluri și misiuni clar definite, stabilite anterior în documentele de planificare strategică. Această abordare urmărește să evite concentrarea excesivă a resurselor într-o singură zonă și să mențină capacitatea de reacție în ansamblul spațiului aliat.

În viziunea Statului Major al Apărării, coordonarea dintre aliați ar fi una totală, fiind asigurată de structurile de comandă ale NATO. Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) ar avea responsabilitatea conducerii operațiunilor militare, utilizând instrumentele necesare pentru a atinge obiectivele stabilite într-un interval de timp cât mai scurt.

Oficialul român a subliniat că planurile NATO sunt construite tocmai pentru a face față unor situații de criză complexe, iar scenariile de apărare colectivă sunt analizate constant. Această pregătire continuă este menită să asigure un răspuns rapid și coerent, reducând riscurile escaladării necontrolate și protejând integritatea teritorială a statelor membre.

Declarațiile generalului Gheorghiță Vlad vin într-un moment în care securitatea regională rămâne o preocupare majoră pentru aliații NATO, pe fondul conflictului din Ucraina și al retoricii tot mai dure din partea Moscovei.

Mesajul transmis de conducerea militară română este unul de fermitate și predictibilitate: România își respectă angajamentele internaționale și face parte activ din arhitectura de securitate euro-atlantică.

Prin aceste precizări, Statul Major al Apărării reafirmă poziția României ca partener de încredere în cadrul NATO și transmite că orice amenințare la adresa unui aliat va primi un răspuns colectiv, conform principiilor care stau la baza alianței.