Primăria din Constanța, dată în judecată de familia Simonei Halep pentru un teren din stațiunea Mamaia

O firmă controlată de unchiul Simonei Halep a dat în judecată municipalitatea Constanța într-un litigiu cu implicații financiare importante, vizând un teren valoros din stațiunea Mamaia, pe amplasamentul fostului Restaurant Corsarul, situat pe bulevardul Mamaia. Dosarul 2052/118/2025, aflat la Tribunalul Constanța, secția de contencios administrativ și fiscal, se judecă în faza de fond, ședința fiind amânată pentru 28 aprilie pentru efectuarea unei expertize privind valoarea terenului.

Grain Sistem Services SRL, societate deținută de Costea Halep, unchiul Simonei Halep, a inițiat o acțiune în instanță împotriva Consiliului Local Constanța. Firma contestă o hotărâre prin care Primăria a aprobat un raport de evaluare ce stabilește o diferență de preț de 339.800 de euro, fără TVA, în urma modificării reglementărilor urbanistice pentru terenul respectiv.

Documentele arată că schimbarea destinației terenului, de la restaurant la un proiect imobiliar de mari dimensiuni, a generat diferența de valoare. Conform hotărârii contestate, suma ar fi trebuit achitată integral, inclusiv TVA, înainte de semnarea actului autentic de transfer, decizie pe care firma lui Costea Halep o consideră nejustificată.

Dosarul 2052/118/2025, aflat la Secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Constanța, se judecă în faza de fond. Primul termen a avut loc pe 13 ianuarie, dar ședința a fost amânată pentru 28 aprilie, pentru efectuarea unei expertize privind valoarea terenului, după ce cauza fusese suspendată în octombrie 2025 și repusă pe rol.

Terenul disputat are 865 de metri pătrați, iar proiectul urbanistic aprobat permite construirea pe 70% din suprafață și folosirea unui spațiu de peste 5.100 de metri pătrați, cu o suprafață totală desfășurată ce depășește 5.760 de metri pătrați.

Costea Halep, cunoscut în mediul de afaceri din Constanța, a fost implicat în mai multe proiecte imobiliare controversate. Unul dintre acestea, desfășurat în centrul orașului, a stârnit nemulțumirea vecinilor din cauza amplasării într-o zonă protejată prin lege.

Terenul face parte dintr-o zonă comercială urbană situată lângă Hanul Balkan, o clădire istorică ridicată în 1890. Pentru desfășurarea proiectului, investitorul a obținut un aviz de la Direcția de Cultură, emis în anul 2018.