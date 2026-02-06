Politica

Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv. Tribunalul Constanța a prelungit măsura cu 30 de zile

Cristian Radu. Sursa foto: Facebook/Cristian Radu
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce Tribunalul Constanţa a decis, vineri, prelungirea acestei măsuri. Hotărârea instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Constanţa, urmând ca legalitatea arestului să fie verificată cel târziu la data de 7 martie.

Primarul suspendat al Mangaliei, menținut în arest preventiv

Tribunalul Constanţa a analizat oportunitatea prelungirii măsurii arestului preventiv faţă de primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, şi a constatat legalitatea şi temeinicia acesteia, în baza prevederilor Codului de procedură penală. Acesta este trimis în judecată pentru mai multe infracţiuni prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, potrivit minutei instanţei.

Instanţa a dispus menţinerea arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, măsura urmând să fie verificată cel mai târziu la data de 7 martie 2026. Totodată, judecătorii au respins cererea apărătorilor privind înlocuirea arestului preventiv cu o măsură preventivă mai uşoară.

Deciziile instanței pot fi contestate la Curtea de Apel Constanța

Decizia Tribunalului Constanţa privind menţinerea arestului preventiv nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Constanţa în termen de 48 de ore de la comunicare. La începutul acestei săptămâni, aceeaşi instanţă a respins şi cererea formulată de Cristian Radu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau cu control judiciar, hotărâre care nu este definitivă.

llie Bolojan, scrisoare către șefa CCR: Reforma pensiilor magistraților blochează fondurile europene
Dragoș Sprânceană îl acuză pe George Simion că e „trădător de țară”. Românul prezent în preajma lui Trump, dezvăluiri despre Visa Waiver
judecator

judecator / sursa foto: dreamstime.com

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au trimis în judecată pe Cristian Radu în luna decembrie 2025, pentru mai multe infracţiuni, printre care luare de mită şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, acesta este acuzat că, în perioada 2022–2025, ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

Procurorii cer confiscarea unor sume considerate nejustificate

Procurorii anticorupţie au solicitat instanţei confiscarea sumei de peste două milioane de lei de la Cristian Radu, apreciind că banii nu ar fi fost obţinuţi în mod legal. Cererea a fost formulată în cadrul dosarului în care acesta este judecat.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august, iar a doua zi după dispunerea măsurii a fost suspendat din funcţia de primar al municipiului Mangalia.

 

 

Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu

