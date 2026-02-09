Prețurile mondiale la alimente scad și mai mult în ianuarie, potrivit FAO. Ce se întâmplă cu cerealele și uleiurile vegetale

Prețurile alimentelor la nivel mondial au scăzut pentru a cincea lună consecutiv în ianuarie. Situația a fost determinată de reducerile la produsele lactate, zahăr și carne, a anunțat Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), potrivit ESM.

Indicele prețurilor alimentelor elaborat de FAO, care urmărește modificările lunare ale unui coș de produse alimentare comercializate la nivel internațional, a înregistrat, în ianuarie, o medie de 123,9 puncte, în scădere cu 0,4% față de decembrie și cu 0,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Indicele a fost cu 22,7% sub vârful atins în martie 2022, după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Prețurile la produsele lactate au înregistrat cea mai mare scădere dintre principalele grupe de alimente, cu 5% față de luna precedentă. Evoluția a fost determinată, în principal, de micșorarea prețurilor la brânzeturi și unt.

De asemenea, în ianuarie, prețul cărnii a scăzut cu 0,4%. Totodată, prețul zahărului a scăzut cu 1% față de decembrie și a fost cu 19,2% mai mic decât în urmă cu un an, reflectând așteptările privind creșterea ofertei.

În schimb, cerealele și uleiurile vegetale au crescut luna trecută. Indicele FAO pentru cereale s-a mărit ușor cu 0,2%, deoarece prețurile mai puternice ale orezului, legate de o cerere mai fermă, au compensat cotațiile ușor mai slabe pentru alte cereale importante.

Indicele uleiurilor vegetale a crescut cu 2,1%, deoarece prețurile mai mari la uleiul de palmier, soia și floarea-soarelui au depășit cotațiile mai mici ale uleiului de rapiță.

Într-un raport separat, FAO și-a majorat estimarea privind producția globală de cereale pentru 2025 la un nivel record de 3,023 miliarde de tone metrice, invocând randamente mai mari la grâu și perspective îmbunătățite pentru porumb.

De asemenea, s-a arătat că stocurile mondiale de cereale vor crește în sezonul agricol 2025/26. Astfel, raportul stocuri/utilizare globală va ajunge la 31,8%, cel mai ridicat nivel din 2001.