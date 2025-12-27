Economie

Declin pe piața cerealelor. Producția, importurile și consumul intern au scăzut

Comentează știrea
Declin pe piața cerealelor. Producția, importurile și consumul intern au scăzutSursa Foto - Dreamstime
Din cuprinsul articolului

Resursele totale de cereale și produse din cereale ale României au înregistrat un declin semnificativ în 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Calculată în echivalent boabe, cantitatea totală a ajuns la 50,72 milioane de tone, cu 6,384 milioane de tone mai puțin decât în 2023.

Scăderea resurselor este explicată în principal de reducerea producției interne și a importurilor. Singurul element care a atenuat acest declin a fost stocul inițial, care a avut o contribuție mai mare față de anul precedent.

Producția internă de cereale a pierdut aproape 3 milioane de tone

În 2024, producția totală de cereale s-a situat la 17,645 milioane de tone, cu 2,912 milioane de tone sub nivelul din 2023. Ponderea producției interne în formarea resurselor totale s-a redus cu 1,2 puncte procentuale.

Structura producției indică schimbări importante. Grâul și secara au devenit dominante, ajungând la 52,8% din producția totală, față de 47% în anul anterior. În schimb, porumbul a scăzut puternic, până la 33,8% din producție, cu 8,7 puncte procentuale mai puțin decât în 2023.

Telefoanele de pe care dispare WhatsApp în 2026. Ce noutăți vin odată cu schimbarea
Telefoanele de pe care dispare WhatsApp în 2026. Ce noutăți vin odată cu schimbarea
Mirabela Grădinaru, despre viața lângă Nicușor Dan. Primele provocări
Mirabela Grădinaru, despre viața lângă Nicușor Dan. Primele provocări

Importuri mai mici per total, dar creștere la grâu și secară

Importurile de cereale și produse din cereale au totalizat 2,64 milioane de tone, reprezentând 5,2% din resursele totale. Volumul este cu 10,1% mai mic decât în anul precedent.

Evoluția pe categorii a fost însă neuniformă. Importurile de grâu și secară au crescut cu 25,2%, în timp ce la porumb s-a înregistrat o scădere de 38,6%. Importurile de alte cereale au fost mai mici cu 33,3%, iar cele de orez au scăzut cu 6,8%.

Porumb

Sursa foto: Arhiva EVZ

Stocul inițial de cereale a fost de 30,435 milioane de tone, având o contribuție cu 1,1 puncte procentuale mai mare la resursele totale față de 2023. Practic, rezervele existente la începutul anului au devenit principalul sprijin al pieței cerealelor în 2024, compensând parțial scăderea producției și a importurilor.

Exporturile de cereale, în scădere accentuată

Exporturile totale de cereale și produse din cereale au scăzut cu 2,884 milioane de tone față de anul anterior. Chiar și așa, exporturile au continuat să reprezinte o pondere ridicată, de 65,6% din totalul utilizărilor.

Grâul și secara au avut cea mai mare pondere în exporturi, cu 56,9%, în timp ce porumbul a reprezentat 24% din cantitățile livrate în afara țării.

Consum intern mai mic, atât pentru populație, cât și pentru zootehnie

Cantitățile destinate consumului intern au fost mai mici cu 934.000 de tone comparativ cu 2023. Structura consumului a rămas însă relativ constantă.

Aproape jumătate din cerealele utilizate intern, respectiv 45,2%, au fost folosite pentru furajarea animalelor, iar 39,9% au fost disponibile pentru consumul uman.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:19 - Telefoanele de pe care dispare WhatsApp în 2026. Ce noutăți vin odată cu schimbarea
17:08 - Aprecierile la postările altor femei, motiv de divorț în instanță. Ce a pățit un bărbat
16:57 - Turiștii care merg pe munte, atenționați de salvamontiști: Sunt riscuri majore din cauza vremii
16:48 - Parastas și petrecere. Gheorghios Kontoguris, piratul român, comemorat printr-un festival unic în Sulina
16:36 - Apple își schimbă strategia de lansare. Ce se întâmplă cu iPhone 18 și Pro
16:23 - Mirabela Grădinaru, despre viața lângă Nicușor Dan. Primele provocări

HAI România!

Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii

Proiecte speciale