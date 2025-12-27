Declin pe piața cerealelor. Producția, importurile și consumul intern au scăzut

Resursele totale de cereale și produse din cereale ale României au înregistrat un declin semnificativ în 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Calculată în echivalent boabe, cantitatea totală a ajuns la 50,72 milioane de tone, cu 6,384 milioane de tone mai puțin decât în 2023.

Scăderea resurselor este explicată în principal de reducerea producției interne și a importurilor. Singurul element care a atenuat acest declin a fost stocul inițial, care a avut o contribuție mai mare față de anul precedent.

În 2024, producția totală de cereale s-a situat la 17,645 milioane de tone, cu 2,912 milioane de tone sub nivelul din 2023. Ponderea producției interne în formarea resurselor totale s-a redus cu 1,2 puncte procentuale.

Structura producției indică schimbări importante. Grâul și secara au devenit dominante, ajungând la 52,8% din producția totală, față de 47% în anul anterior. În schimb, porumbul a scăzut puternic, până la 33,8% din producție, cu 8,7 puncte procentuale mai puțin decât în 2023.

Importurile de cereale și produse din cereale au totalizat 2,64 milioane de tone, reprezentând 5,2% din resursele totale. Volumul este cu 10,1% mai mic decât în anul precedent.

Evoluția pe categorii a fost însă neuniformă. Importurile de grâu și secară au crescut cu 25,2%, în timp ce la porumb s-a înregistrat o scădere de 38,6%. Importurile de alte cereale au fost mai mici cu 33,3%, iar cele de orez au scăzut cu 6,8%.

Stocul inițial de cereale a fost de 30,435 milioane de tone, având o contribuție cu 1,1 puncte procentuale mai mare la resursele totale față de 2023. Practic, rezervele existente la începutul anului au devenit principalul sprijin al pieței cerealelor în 2024, compensând parțial scăderea producției și a importurilor.

Exporturile totale de cereale și produse din cereale au scăzut cu 2,884 milioane de tone față de anul anterior. Chiar și așa, exporturile au continuat să reprezinte o pondere ridicată, de 65,6% din totalul utilizărilor.

Grâul și secara au avut cea mai mare pondere în exporturi, cu 56,9%, în timp ce porumbul a reprezentat 24% din cantitățile livrate în afara țării.

Cantitățile destinate consumului intern au fost mai mici cu 934.000 de tone comparativ cu 2023. Structura consumului a rămas însă relativ constantă.

Aproape jumătate din cerealele utilizate intern, respectiv 45,2%, au fost folosite pentru furajarea animalelor, iar 39,9% au fost disponibile pentru consumul uman.