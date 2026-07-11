Intervenție în Sectorul 4 din Capitală. Un bărbat a fost scos din locuință de echipele SAS

Poliția Capitalei a anunțat că sâmbătă a avut loc o intervenție în Sectorul 4 al Bucureștiului, unde un bărbat de 45 de ani s-a baricadat într-un dormitor al locuinței și amenința că își va face rău cu un cuțit. Mama și fratele acestuia au fost evacuați în siguranță, iar echipele SAS au pătruns în forță în încăpere. Intervenția s-a încheiat fără persoane rănite.

Poliția Capitalei a anunțat sâmbătă că mai multe structuri specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au intervenit într-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei, unde un bărbat înarmat cu un cuțit amenința că își va face rău.

Potrivit instituției, intervenția a fost declanșată în jurul orei 11:00, după un apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

„Intervenţia promptă şi coordonată a poliţiştilor Capitalei a condus la protejarea a doi membri ai unei familii şi la salvarea unui bărbat aflat într-o stare de risc, care ameninţa că îşi va face rău, având asupra sa un cuţit. Operaţiunea, desfăşurată în Sectorul 4 al Capitalei, a implicat efective din mai multe structuri specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, intervenţia fiind finalizată fără ca vreo persoană să fie rănită”, a anunțat Poliția Capitalei.

Potrivit polițiștilor, existau suspiciuni că bărbatul le-ar putea pune în pericol și pe celelalte două persoane aflate în locuință, respectiv mama și fratele său.

În timpul intervenției, cei doi au fost evacuați și s-au aflat permanent sub protecția polițiștilor.

„În urma intervenţiei, mama şi fratele bărbatului au fost scoşi în siguranţă din apartament şi s-au aflat permanent sub protecţia poliţiştilor, fiind în afara oricărui pericol. Totodată, s-a constatat că bărbatul, în vârstă de 45 de ani, se baricadase într-un dormitor şi continua să ameninţe că îşi va face rău. Având în vedere gravitatea situaţiei şi riscul existent, pentru gestionarea în condiţii de siguranţă a intervenţiei au fost mobilizate structuri specializate, respectiv negociatori şi echipa de asalt din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov şi ale Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov”, a anunțat instituția.

După desfășurarea negocierilor și evaluarea situației din teren, autoritățile au decis intervenția echipei de asalt. Poliția Capitalei a anunțat că echipajele Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pătruns în încăpere prin forțarea ușii de acces.

„Echipele de intervenţie au procedat la imobilizarea bărbatului în condiţii de deplină siguranţă, fără ca acesta sau alte persoane să sufere vătămări”, a precizat instituția.

După încheierea intervenției, bărbatul a fost evaluat de echipajul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” pentru îngrijiri și investigații de specialitate.