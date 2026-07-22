Primele căsuțe pentru pisicile comunitare au fost amplasate în Sectorul 4. Proiectul va fi extins în toate cartierele

O inițiativă menită să îmbunătățească atât condițiile de trai ale pisicilor comunitare, cât și aspectul spațiilor dintre blocuri a fost pusă în aplicare în Sectorul 4 al Capitalei. La solicitarea asociațiilor de proprietari și din inițiativa administrației locale, societatea Totul Verde a început amplasarea primelor căsuțe special concepute pentru adăpostirea pisicilor fără stăpân.

Noul concept înlocuiește adăposturile improvizate din lemn, carton sau alte materiale, construite de iubitorii de animale, oferind o soluție unitară, estetică și ușor de întreținut. Înainte de instalarea căsuțelor, echipele Totul Verde igienizează zonele în care acestea urmează să fie amplasate, astfel încât întregul proces să contribuie atât la protejarea animalelor, cât și la menținerea curățeniei în cartiere.

Noile adăposturi sunt realizate astfel încât să ofere protecție împotriva frigului, ploilor sau temperaturilor ridicate din timpul verii, asigurând pisicilor comunitare un spațiu sigur pe tot parcursul anului. Totodată, acestea contribuie la organizarea locurilor în care animalele sunt hrănite și îngrijite de voluntari și de locuitorii din zonă. Primele căsuțe au fost deja amplasate în mai multe zone din Sectorul 4, iar proiectul se bucură de aprecierea locuitorilor.

Reprezentanții administrației locale anunță că inițiativa va continua treptat în toate cartierele, astfel încât un număr cât mai mare de pisici comunitare să beneficieze de adăposturi moderne și sigure. Asociațiile de proprietari care doresc amplasarea unor astfel de căsuțe în apropierea imobilelor pe care le administrează pot transmite solicitări către societatea Totul Verde, care va analiza fiecare cerere și va include noile locații în programul de extindere a proiectului.