Tot mai mulți români aleg să împartă locuința cu unul sau mai multe animale de companie, însă viața la bloc vine la pachet cu reguli care trebuie respectate. Deși mulți proprietari consideră că numărul animalelor pe care le dețin reprezintă o alegere personală, legislația și regulamentele locale stabilesc anumite limite și obligații.

În București, dar și în numeroase alte localități din țară, regulamentele adoptate de autoritățile locale prevăd că într-un apartament pot fi crescute cel mult două animale de companie. Limita se aplică în cazul câinilor și pisicilor, cele mai întâlnite animale ținute în locuințele colective.

Măsura are rolul de a evita apariția conflictelor între vecini, generate de zgomot, mirosuri neplăcute sau probleme de igienă. Autoritățile susțin că astfel este protejat confortul tuturor locatarilor din imobilele de tip bloc.

În multe localități din țară, regulamentele adoptate de autoritățile locale nu permit creșterea animalelor domestice sau a păsărilor de curte în zona blocurilor de locuințe. Singura excepție vizează animalele de companie, respectiv câinii și pisicile, însă numărul acestora nu poate depăși două exemplare într-un apartament.

Subiectul a fost intens dezbătut în mediul online după un caz semnalat în Cluj-Napoca, unde un locatar a reclamat faptul că un vecin creștea găini și un cocoș într-un apartament. În astfel de situații, normele sunt clare și nu permit întreținerea păsărilor de curte sau a altor animale domestice mari în locuințele colective.

Proprietarii care dețin mai multe animale decât numărul permis pot fi sancționați, în special atunci când există sesizări din partea vecinilor. În anumite situații, autoritățile pot solicita și relocarea animalelor care depășesc limita admisă.

Pe lângă respectarea numărului maxim de animale, proprietarii au și alte obligații. Printre acestea se numără microciparea și sterilizarea câinilor, utilizarea zgărzii și a botniței atunci când este necesar în spațiile publice, precum și strângerea dejecțiilor de pe domeniul public.

Nerespectarea acestor obligații poate atrage amenzi cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei.

În unele blocuri, asociațiile de proprietari pot adopta reguli suplimentare privind conviețuirea cu animalele de companie. De-a lungul timpului au existat și propuneri privind includerea animalelor la calculul unor cheltuieli de întreținere, pe motiv că acestea ar genera un consum suplimentar de apă sau energie.

În prezent nu există o prevedere națională care să impună o astfel de taxă, însă anumite regulamente interne ale asociațiilor pot conține dispoziții suplimentare, aspect care a stârnit numeroase controverse în rândul locatarilor.

Persoanele care locuiesc cu chirie se confruntă frecvent și cu alte limitări. Mulți proprietari de apartamente refuză închirierea către persoane care dețin animale de companie. În cazurile în care acestea sunt acceptate, proprietarii solicită adesea garanții suplimentare sau asumarea costurilor pentru eventualele pagube produse în locuință.

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, alături de regulamentele adoptate la nivel local, stabilește cadrul în care pot fi crescute animalele de companie în mediul urban. Astfel, persoanele care locuiesc la bloc trebuie să țină cont atât de nevoile animalelor, cât și de regulile de conviețuire aplicabile comunității din care fac parte.