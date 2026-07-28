Urmărirea penală în cazul morții lui Liubovi Babuțchi, femeia de 35 de ani care a decedat în ianuarie 2025 după o procedură estetică efectuată într-un salon din Chișinău,Republica Moldova a fost suspendată după dispariția Irinei Borodkina, cunoscută drept Dr. Serebrova. Între timp, compania acesteia a fost declarată insolvabilă, având datorii de 1,88 milioane de lei față de bugetul public al Republicii Moldova, potrivit RISE Moldova.

Judecătoria Chișinău a dispus inițierea procedurii simplificate de faliment și dizolvarea Dr. Serebrova Clinic SRL, după o cerere depusă de Serviciul Fiscal de Stat. Irina Borodkina este vizată și într-un alt dosar penal, deschis pentru presupusa introducere ilegală și intenționată de droguri în organismul unei persoane, împotriva voinței acesteia.

Potrivit hotărârii pronunțate la 20 mai, societatea Dr. Serebrova Clinic SRL acumulase restanțe totale de 1,88 milioane de lei către bugetul public național. Din această sumă, peste 1,1 milioane de lei reprezintă plăți de bază, iar aproximativ 774.000 de lei sunt majorări pentru întârzierea achitării obligațiilor fiscale.

Instanța a stabilit că societatea nu deține lichidități, mijloace de transport, bunuri imobile sau alte resurse financiare care să permită acoperirea creanțelor. Mai multe instituții bancare au informat că firma nu are conturi deschise. Într-unul dintre cazurile verificate, contul identificat avea soldul zero.

Judecătoria a retras dreptul Irinei Borodkina de a mai administra compania și l-a numit lichidator pe administratorul autorizat Adrian Panciuc.

Procuratura municipiului Chișinău a anunțat, într-un răspuns transmis RISE Moldova, că ancheta penală în dosarul morții lui Liubovi Babuțchi a fost suspendată, deoarece Irina Borodkina „a dispărut” după producerea tragediei.

Pe numele acesteia a fost deschis și un nou dosar penal, „în temeiul unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea infracțiunii de introducere ilegală intenționată, indiferent de mod, în organismul altei persoane, împotriva voinței acesteia, a drogurilor”.

Deși este căutată la Chișinău în legătură cu moartea pacientei, Borodkina își continuă activitatea la Kiev.

Aceasta efectuează în continuare proceduri estetice și își promovează serviciile în capitala Ucrainei. Recent, a lansat și un concurs în cadrul căruia oferă proceduri estetice în valoare de 10.000 de euro.

Procuratura Generală a anunțat pentru RISE Moldova că nu colaborează „pe cauza menționată cu autoritățile din Ucraina”. Anterior, autoritățile de urmărire penală comunicaseră că Irina Borodkina fusese dată în căutare internațională. Procuratura a refuzat însă să spună dacă această măsură mai este valabilă în prezent.

Procuratura municipiului Kiev a anunțat pentru RISE Moldova că polițiștii din sectorul Pechersk investighează o posibilă exercitare ilegală a activității medicale. Dosarul a fost înregistrat la 21 aprilie 2026 și privește exclusiv fapte care ar fi fost comise pe teritoriul Ucrainei.

Autoritățile ucrainene au anunțat că, până în prezent, nicio persoană nu are calitatea de suspect în această cauză. Procuratura din Kiev susține că anchetatorii colaborează cu Departamentul pentru cooperare polițienească internațională și verifică împrejurările relevante ale dosarului.

RISE Moldova a scris anterior că Irina Borodkina a mai fost cercetată penal la Chișinău într-un dosar de contrabandă. După aproape doi ani de anchetă, aceasta a fost scoasă de sub urmărire penală. Nu a mai fost sancționată nici contravențional, deoarece termenul de prescripție expirase.

Liubovi Babuțchi, proprietara unui magazin de haine din Chișinău, a murit la 30 ianuarie 2025, la vârsta de 35 de ani. Femeia fusese supusă unei proceduri estetice în salonul „Dr. Serebrova”. La 5 februarie 2025, soțul acesteia, Roman Babuțchi, a apărut public pentru prima dată după deces și a afirmat că s-ar încerca mușamalizarea cazului.

Bărbatul a spus că a mers la salon în ziua tragediei pentru a-și conduce soția acasă. Medicul anestezist și administratoarea salonului i-ar fi comunicat că femeii „i s-a oprit inima” și că fusese transportată la spital. Roman Babuțchi a afirmat că s-a deplasat imediat la unitatea medicală, iar ulterior a revenit la salon.

„Când am revenit la salon, totul era perfect curat. Când am fost prima dată mi s-a zis că acolo totul era în sânge, că era groaznic. Mi-au spus că Liuba era plină de sânge. Când noi am venit, era totul curat. Era greu de găsit vreo urmă. Am găsit doar niște picături de sânge pe care probabil nu le-au observat sau nu au reușit să le șteargă”, a declarat Roman Babuțki.

Expertiza medico-legală efectuată în Republica Moldova cazul morții lui Liubovi Babuțchi a indicat drept cauză a decesului o embolie. Aceasta este o afecțiune gravă, produsă prin blocarea bruscă a unei artere sau a unei vene de către cheaguri de sânge.

Potrivit concluziilor expertizei, embolia a fost provocată de mai multe injectări efectuate în zona feselor, a gâtului și a bărbiei.