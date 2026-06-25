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Început de vacanță în Sectorul 4: Totul Verde igienizează și modernizează spațiile pentru copii

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Început de vacanță în Sectorul 4: Totul Verde igienizează și modernizează spațiile pentru copii
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Din cuprinsul articolului

Odată cu începerea vacanței de vară, în Sectorul 4 au fost intensificate activitățile de pregătire și igienizare a locurilor de joacă și a zonelor de agrement destinate copiilor. Compania Totul Verde S.A. a demarat o serie de intervenții în spațiile aflate în administrare, cu scopul de a asigura condiții mai bune de siguranță și confort pentru cei mici.

 Potrivit reprezentanților companiei, echipele desfășoară zilnic lucrări de întreținere atât în marile parcuri ale sectorului, cât și în locurile de joacă dintre blocuri.

Printre activitățile aflate în desfășurare se numără:

  • spălarea și igienizarea aparatelor de joacă, a leagănelor și a toboganelor; • verificarea și curățarea suprafețelor antitraumă, pentru reducerea riscului de accidentare; • întreținerea spațiilor verzi prin tunderea gazonului și toaletarea arborilor; • repararea sau înlocuirea mobilierului urban deteriorat.

Acțiunile vizează atât zonele de agrement importante din Sectorul 4, precum Orășelul Copiilor și Lumea Copiilor, cât și locurile de joacă din cartiere.

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Campania are loc în contextul în care, pe perioada vacanței de vară, spațiile de joacă și zonele de recreere sunt frecventate de un număr mai mare de copii și familii, iar lucrările de întreținere și igienizare sunt necesare pentru menținerea unor condiții adecvate de utilizare.

Despre aceste activități derulate de compania Totul Verde a vorbit, recent, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

„E vacanță, vremea e încă destul de prietenoasă, așa că, în mod clar, locurile de joacă pentru copii reprezintă o variantă excelentă pentru ca micuții să-și petreacă timpul. Pentru asta, colegii de la Totul Verde le curăță și igienizează periodic, folosind doar soluții se spălare organice, care nu au efecte adverse. Acest lucru înseamnă că aparatele, băncile și aleile din interiorul spațiilor de joacă pot fi folosite, în condiții de maximă siguranță, imediat ce muncitorii își termină munca”, a scris Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.

 

 

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