Momente tensionate pe o stradă din București, unde polițiștii au folosit armamentul din dotare pentru a opri un tânăr care a încercat să fugă în timpul unei verificări. Cei doi suspecți, bănuiți că aveau droguri asupra lor, au încercat să se sustragă controlului, însă au fost prinși și imobilizați, anunță Poliția Capitalei.

Potrivit Poliției Capitalei, incidentul s-a petrecut în timpul unei acțiuni desfășurate de polițiștii Secției 4 pe Șoseaua Nicolae Titulescu.

„La data de 24 iunie 2016, în jurul orei 20:20, polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu și desfășurând activități specifice pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe Șoseaua Nicolae Titulescu, au observat două persoane al căror comportament a atras atenția echipajului”, arată sursa.

Oamenii legii spun că tinerii au încercat să fugă în direcții diferite.

„În momentul în care au fost interceptate pentru legitimare și verificări, cele două persoane au încercat să se sustragă controlului polițienesc, fugind în direcții diferite: una către strada Bahluiului, iar cealaltă către Bulevardul Banu Manta.

Polițiștii au procedat imediat la urmărirea acestora, după declinarea calității oficiale. Unul dintre polițiști a reușit în scurt timp să prindă și să imobilizeze persoana care se deplasa către Bulevardul Banu Manta, aceasta fiind identificată ca fiind un tânăr în vârstă de 23 de ani”, anunță polițiștii.

În același timp, al doilea polițist a continuat urmărirea celui de-al doilea tânăr, care a ignorat somațiile repetate de oprire.

„Totodată, cel de-al doilea polițist a continuat urmărirea persoanei care se deplasa către strada Bahluiului.

Întrucât aceasta nu s-a conformat somațiilor repetate de oprire, polițistul a efectuat, cu respectarea prevederilor legale privind uzul de armă, un foc de avertisment în plan vertical. Ulterior, persoana s-a conformat dispozițiilor polițistului și a fost imobilizată în condiții de siguranță”, mai arată sursa.