Armata din Myanmar a trimis sute de militari în sudul țării pentru a prelua controlul asupra unor terenuri destinate relansării Zonei Economice Speciale Dawei, un proiect strategic susținut de Rusia, potrivit unor luptători ai rezistenței și unui activist local citați de Reuters. Operațiunile au inclus incendierea unor sate, lupte cu forțele de rezistență și strămutarea unor comunități.

Ofensiva se desfășoară în regiunea Tanintharyi, în apropierea frontierei cu Thailanda, unde autoritățile încearcă să repornească proiectul Dawei, care include un port de mare adâncime și o centrală electrică la Marea Andaman.

Relansarea acestuia este prezentată drept o posibilă rută comercială alternativă la strâmtoarea Malacca.

Potrivit unor membri ai rezistenței citați de Reuters, armata a trimis din luna iulie sute de soldați în zonele din jurul proiectului Dawei. Luptele cu grupările locale de rezistență au determinat retragerea acestora din mai multe poziții.

„Armata își avansează coloanele și desfășoară operațiuni de curățare a zonei. Unele sate și case au fost incendiate”, a declarat Saw Dah Ko, membru al Forței de Apărare a Poporului din regiunea Tanintharyi, pentru Reuters.

Un alt combatant a afirmat că trupele au incendiat locuințe în cel puțin trei sate. Acesta a susținut, de asemenea, că trei lucrători umanitari au fost reținuți și uciși după ce au întâlnit o coloană militară în comuna Yebyu, pe 9 iulie.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste relatări. Guvernul din Myanmar și ambasada Rusiei în Myanmar nu au răspuns solicitărilor agenției pentru comentarii.

Escaladarea a început după o vizită efectuată la sfârșitul lunii iunie în sudul Myanmarului de Kyaw Swar Lin, adjunctul șefului forțelor armate. Acesta le-ar fi cerut militarilor să protejeze proiectele considerate strategice, inclusiv Dawei.

Organizația Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a relatat că o coloană de aproximativ 700 de militari a avansat ulterior în zonele din apropierea proiectului, unde au avut loc raiduri asupra satelor și au fost raportate victime civile.

Potrivit Reuters, ofensiva a beneficiat și de sprijin aerian și naval. Grupările locale de rezistență, mai slab echipate, au fost astfel obligate să se retragă din mai multe zone.

Operațiunile militare din regiunea Dawei au fost raportate și de organizații locale. Dawei SEZ Watch a susținut că șase civili au fost uciși și alte 13 persoane au fost arestate în timpul operațiunilor din iulie. Mii de localnici ar fi fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Aceste informații provin însă din surse locale și nu au fost verificate independent de Reuters.

Zona Economică Specială Dawei a fost lansată inițial în 2008, ca proiect comun cu Thailanda. Planul prevedea dezvoltarea unei infrastructuri industriale și comerciale conectate la un port de mare adâncime, cu scopul de a facilita transporturile dintre Asia de Sud-Est și piețele din Asia de Sud și de Vest.

Proiectul a intrat însă în impas în 2013, pe fondul opoziției locale și al dificultăților de finanțare. În 2020, acordul cu investitorul inițial, compania thailandeză ITD, a fost încheiat. Autoritățile din Myanmar au anunțat ulterior că încearcă să găsească noi parteneri pentru relansarea proiectului.

Miza economică este legată în special de poziția geografică a portului. Un coridor rutier și maritim prin Dawei ar putea permite transporturilor între Oceanul Indian și Asia de Sud-Est să evite traversarea strâmtorii Malacca, una dintre cele mai importante rute maritime comerciale din lume.

La un forum de afaceri desfășurat la Moscova, autoritățile din regiunea Tanintharyi au susținut că ruta prin Dawei ar putea reduce timpul de transport cu patru până la șase zile față de traseul prin strâmtoarea Malacca, potrivit Reuters.

Relansarea Dawei se înscrie în apropierea tot mai accentuată dintre Myanmar și Rusia. Moscova este unul dintre principalii aliați ai conducerii militare de la Naypyidaw și furnizează echipamente militare regimului.

În această săptămână, președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Moscova cu Min Aung Hlaing, liderul militar care a devenit președinte al Myanmarului. Discuțiile au vizat extinderea cooperării în domenii precum energia, infrastructura și comerțul.

Rusia și Myanmar discută inclusiv proiecte energetice și de infrastructură. Potrivit Reuters, companii rusești intenționează să colaboreze în cadrul Dawei SEZ, cu obiectivul de a facilita comerțul și de a crea noi oportunități pentru companiile mici și mijlocii.

Pentru Moscova, proiectul ar putea oferi acces mai bun la piețele din Asia de Sud-Est și o posibilă prezență economică în zona Oceanului Indian.

Ofensiva de la Dawei are loc într-un moment în care armata încearcă să recâștige teritorii pierdute în fața grupărilor de opoziție după lovitura de stat din februarie 2021.

Conflictul dintre armată, forțele pro-democrație și organizațiile armate etnice a provocat o criză umanitară majoră. Reuters estimează că războiul civil a provocat aproximativ 100.000 de morți și a strămutat peste 3,5 milioane de persoane.

ACLED a avertizat, de asemenea, că violențele împotriva civililor rămân la un nivel ridicat în Myanmar. Organizația a documentat în prima jumătate a anului 2026 mai multe incidente de ucideri în masă, soldate cu peste 450 de victime civile.

Autoritățile din Myanmar încearcă să repornească un proiect blocat de mai bine de un deceniu, în timp ce Rusia își consolidează relațiile economice și strategice cu regimul de la Naypyidaw.

Însă situația de securitate din regiunea Tanintharyi rămâne un obstacol major. Luptele, strămutarea populației și opoziția locală complică planurile pentru dezvoltarea infrastructurii.

Pentru ca Dawei să devină o rută comercială viabilă, proiectul va avea nevoie nu doar de investiții și infrastructură, ci și de stabilitate pe coridorul care leagă portul de Thailanda și restul Asiei de Sud-Est.